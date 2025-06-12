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超萌！台灣知名老牌飲料 加入熱氣球「FIN水寶」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
黑松公司FIN特別推出「FIN水寶」新造型熱氣球，圓滾滾又討喜的外型，搭配手中拿著FIN補給飲料的設計，將為熱氣球嘉年華增添滿滿歡樂氛圍。圖／黑松股份有限公司提供
黑松公司FIN特別推出「FIN水寶」新造型熱氣球，圓滾滾又討喜的外型，搭配手中拿著FIN補給飲料的設計，將為熱氣球嘉年華增添滿滿歡樂氛圍。圖／黑松股份有限公司提供

2025台灣國際熱氣球嘉年華，將在7月5日台東鹿野高台登場，今年除了有萬眾期待的哆啦A夢造型球外，台灣知名老牌飲料黑松公司，也將加入高達30公尺的超Q「FIN水寶」新造型球，日前完成試飛。縣府表示，今年熱氣球活動絕對值得來追球。

縣府交通及觀光發展處表示，與黑松FIN攜手合作熱氣球嘉年華邁入第12年，今年適逢黑松公司創立100週年，黑松FIN特別推出「FIN水寶」新造型熱氣球，圓滾滾又討喜的外型，搭配手中拿著FIN補給飲料的設計，將為熱氣球嘉年華增添滿滿歡樂氛圍。

交觀處指出，FIN水寶造型熱氣球將於7月5日開幕正式首亮相，以及7月26、27日和8月16、17日，共三個周末在鹿野高台展球，勢必成為人氣焦點；此外，FIN水寶也將參與光雕音樂會、煙火秀及無人機展演，點亮東台灣夏夜天空。

另開幕當天FIN水寶更將驚喜現身，帶來元氣滿滿的「FIN好菌活力頌」，為熱氣球嘉年華熱力開場；3公尺高的「FIN水寶」大型氣偶也會限時進駐鹿野高台，只要現場上傳與FIN水寶熱氣球或氣偶的合照至社群平台，並標註黑松FIN官方帳號即可獲得品牌好禮。

此外，FIN特別於社群加碼抽獎活動。6月13日起，至「黑松FIN」FB、IG粉絲專頁，按讚、留言並分享指定貼文，就有機會獲得「熱氣球繫留體驗」4人券。

2025台灣國際熱氣球嘉年華，將在7月5日台東鹿野高台登場，台灣知名老牌飲料黑松公司，也將加入高達30公尺的超Q「FIN水寶」新造型球，日前完成試飛。圖／黑松股份有限公司提供
2025台灣國際熱氣球嘉年華，將在7月5日台東鹿野高台登場，台灣知名老牌飲料黑松公司，也將加入高達30公尺的超Q「FIN水寶」新造型球，日前完成試飛。圖／黑松股份有限公司提供

熱氣球嘉年華

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