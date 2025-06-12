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影／電梯裡有蛇從住戶身上掉落 監視器追出真相都驚了

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
電梯裡有蛇從住戶身上掉落，監視器追出真相都驚了。圖／楊姓主委提供
電梯裡有蛇從住戶身上掉落，監視器追出真相都驚了。圖／楊姓主委提供

基隆市安樂區某社區8日有一名住戶搭電梯，突然有一條俗稱過山刀的大眼蛇從他身上掉落，他發現電梯內怎麼有蛇爬來爬去，嚇得趕緊逃離電梯。經調監視器才發現，蛇是從他去外木山海邊時就攀爬在他的後腰包跟著他回家，虛驚一場。

該社區楊姓主委說，日前社區電梯發現有蛇，嚇壞住戶，一名住戶進電梯後，蛇突然從他的身體掉在電梯裡面，爬來爬去嚇了一跳，馬上衝出來向管委會通報電梯有蛇。

楊姓主委表示，他們當時緊急通知住戶暫時不要搭電梯，還有住戶協助守住1樓電梯口， 避免其他人進入通報動保人員派員來把蛇帶走，告知是大眼蛇，社區希望透過此案例，提醒大家注意夏季到來蛇類出沒。

「蛇還在他大腿晃來晃去，很長耶，驚死人，蛇在他腰間翻來覆去，他都不知道。」社區人員看到監視器頻驚呼，好可怕，擔心不會不會咬人。

楊姓主委說，社區原擔心是否有人放的或是蛇自己爬進來，調閱監視器才發現，原來是住戶自己帶進去的，住戶先前有騎車去外木山海邊時，蛇就攀爬到他的腰包跟著他回家，大眼蛇就在腰包處搖頭晃腦，男子完全沒發現，就這樣走進電梯，蛇順著褲子爬到地面。

後來蛇被順利抓走，也讓住戶都鬆一口氣，一查得知大眼蛇是無毒的，住戶笑了出來，直說還好沒有毒。楊姓主委說，因為夏天到了，提醒住戶多注意蛇類出沒，真的沒想到是從海邊會帶回社區內，當天來抓蛇的人說是當天抓到的第六尾蛇。

電梯裡有蛇從住戶身上掉落，監視器追出真相都驚了。圖／楊姓主委提供
電梯裡有蛇從住戶身上掉落，監視器追出真相都驚了。圖／楊姓主委提供

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