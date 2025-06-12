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台東雨勢猛烈野溪暴漲 蘭嶼泥流入海出現陰陽海

中央社／ 台東縣12日電
台東縣蘭嶼鄉4日上午大雨不斷，造成溪水暴漲，朗島部落五孔洞野溪排水不及水漫環島公路，目測水淹高度逾1/3輪胎。（蘭嶼縣議員董昌華提供）
台東縣蘭嶼鄉4日上午大雨不斷，造成溪水暴漲，朗島部落五孔洞野溪排水不及水漫環島公路，目測水淹高度逾1/3輪胎。（蘭嶼縣議員董昌華提供）

台東從昨夜開始雨勢猛烈，多處野溪暴漲，道路變溪流；蘭嶼海域則因泥流滾入變成「陰陽海」。截至上午10時，多個鄉鎮今日累計雨量超過50毫米，東河鄉最多84毫米。

熱帶性低氣壓外圍雲系昨晚接近，台東各鄉鎮出現間歇性暴雨，昨晚約11時，金峰鄉新興村新興國小前方森川產業道路，因排水不及，雨水溢流至路面，形成小溪流，造成原本就已有破碎的道路，更為嚴重。金峰鄉長蔣爭光今天凌晨前往現場了解狀況。

蔣爭光上午接受中央社記者電話訪問表示，鄉公所將儘速安排會勘，還給鄉民安全回家的路。

蘭嶼地區同樣出現暴雨，多條野溪出現泥流沖入海面，出現藍色和黃泥色的「陰陽海」，族人忙著將拼板舟搬到路邊；南迴線多處海域也出現相同情況。

根據中央氣象署網站資料，今日雨量截至上午10時止，東河鄉累計84毫米，全國排行第1，台東其他鄉鎮綠島75毫米、蘭嶼58毫米、多個鄉鎮都超過50毫米。

雨量 蘭嶼 台東

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