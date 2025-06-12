台東雨勢猛烈野溪暴漲 蘭嶼泥流入海出現陰陽海
台東從昨夜開始雨勢猛烈，多處野溪暴漲，道路變溪流；蘭嶼海域則因泥流滾入變成「陰陽海」。截至上午10時，多個鄉鎮今日累計雨量超過50毫米，東河鄉最多84毫米。
熱帶性低氣壓外圍雲系昨晚接近，台東各鄉鎮出現間歇性暴雨，昨晚約11時，金峰鄉新興村新興國小前方森川產業道路，因排水不及，雨水溢流至路面，形成小溪流，造成原本就已有破碎的道路，更為嚴重。金峰鄉長蔣爭光今天凌晨前往現場了解狀況。
蔣爭光上午接受中央社記者電話訪問表示，鄉公所將儘速安排會勘，還給鄉民安全回家的路。
蘭嶼地區同樣出現暴雨，多條野溪出現泥流沖入海面，出現藍色和黃泥色的「陰陽海」，族人忙著將拼板舟搬到路邊；南迴線多處海域也出現相同情況。
根據中央氣象署網站資料，今日雨量截至上午10時止，東河鄉累計84毫米，全國排行第1，台東其他鄉鎮綠島75毫米、蘭嶼58毫米、多個鄉鎮都超過50毫米。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言