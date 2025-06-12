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不要再叫錯了！ 「台東航空站」才是正確名稱

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
馬路上台東航空站路牌號誌，許多為標示為台東機場或豐年機場。記者尤聰光／攝影
馬路上台東航空站路牌號誌，許多為標示為台東機場或豐年機場。記者尤聰光／攝影

台東搭機外出或要去機場，到底要稱「台東機場」、還是「豐年機場」？一直以來不僅令許多人困惑，甚至也造成其他機關單位在路牌號誌設置上無所適從，航空站給出答案，官方及法律上正確名稱為「台東航空站」。

航空站說明指出，台東機場過去為軍民兩用機場，因機場位於台東市豐年里內所以又稱豐年機場，但至1981年交通部正式命名為台東航空站，轄管綠島及蘭嶼機場，2001年升格為乙種航空站，名稱也沿用至今。

大多民眾搭機若坐計程車或公車都會說「我要去豐年機場」，但路上號誌牌示卻顯示「台東機場」或「台東航空站」，許多民眾都不知道正確是要叫什麼機場？設置路牌號誌的機關單位，也不清楚正確名稱，導致號誌紊亂。

「應該叫豐年機場吧！」林姓市民說，很久以前就叫豐年機場，不然直接叫台東機場，不太會稱台東航空站。另黃姓計程車司機表示，他們大多也叫豐年或台東機場，航空站是近幾年改的。

航空站進一步表示，機場名稱都以台東航空站顯示，公文及信件送達也都是航空站，只是其他機關單位在設置路牌號誌時，沒有向航空站詢問正確名稱。另市公所表示，公路管轄單位多，路牌號誌名稱自然不同，但所管轄路牌已更正為台東航空站。

據了解，台東縣不僅有3座民用機場，還有1座軍用志航基地，是全台最多機場的縣市。

市公所管轄路牌，針對機場名稱已更正為台東航空站。記者尤聰光／攝影
市公所管轄路牌，針對機場名稱已更正為台東航空站。記者尤聰光／攝影
台東航空站不叫「台東機場」或「豐年機場」，官方及法律上正確名稱就叫「台東航空站」。記者尤聰光／攝影
台東航空站不叫「台東機場」或「豐年機場」，官方及法律上正確名稱就叫「台東航空站」。記者尤聰光／攝影

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