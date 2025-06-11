花蓮鐵路高架化喊卡 徐榛蔚擬北上抗議

大花蓮地區7處鐵路平交道高架化原本獲交通部同意，但交通部今年3月突來文要求縣府重提可行性評估，全案形同回到原點；縣長徐榛蔚昨批中央漠視花蓮人交通安全，將號召議員及鄉親共同北上，要求行政院信守承諾、恢復計畫。

花蓮車站以南到木瓜溪堤防，也就是花蓮市到吉安鄉干城短短8.4公里就有7處平交道，成為交通瓶頸，無黨籍議員黃馨昨質詢關切鐵路高架化進度。

縣府建設處長鄧子榆說，交通部長王國材前年4月實地考察，同意高架化納交通部鐵路雙軌化計畫，6月縣府將可行性評估提送交通部審查，經退回修正，11月再送，經多次跨單位及專家檢討修正，明確規畫2026年發包，2023年底完成雙軌化，送行政院審議。

鄧子榆說，去年3月交通部提出第一次修正計畫版本，報行政院送國發會審查，今年3月縣府收到交通部函文，卻要求地方再提可行性評估，修正計畫也沒把高架化納入雙軌化計畫。

黃馨表示，前立委、副總統蕭美琴和現任立委傅崐萁等藍綠民代都爭取立體化，兩任交通部長林佳龍、王國材都曾允諾改善，現在等於回到原點，建議縣長帶隊到行政院爭取。

徐榛蔚說，高架化工程突然遭中央片面撤案，凸顯政府官員朝令夕改，漠視花蓮人交通安全與基本權益。