鐵路高架化遭撤案 縣長徐榛蔚批「漠視花蓮人安全」將帶隊陳情

大花蓮地區7處鐵路平交道高架化原本獲交通部同意併入鐵路雙軌化執行，全案報行政院送國會發審查一年，中央3月突然來文以「審議標準一致性及公平性」為由，要求縣府重提可行性評估，等同回到原點。縣長徐榛蔚今天批評中央片面撤案，漠視花蓮人交通安全，對於縣議員黃馨建議帶隊北上陳情，她「非常樂意」。

花蓮車站以南到木瓜溪堤防，也就是花蓮市到吉安鄉干城有7處平交道，成為交通瓶頸，不利都市縫合，無黨籍議員黃馨今天質詢時關切鐵路高架化進度。

縣府建設處長鄧子榆回顧爭取過程，前年4月立院交通委員會、交通部長王國材實地考察，同意將高架化納入交通部鐵路雙軌化計畫，6月縣府將可行性評估提送交通部審查，經退回修正，11月再送，隔沒多久交通部請鐵道局將花蓮到干城鐵路立體化納入花東鐵路雙軌化計畫，經多次跨單位及專家檢討修正，明確規畫2026年發包，2023年底完成雙軌化，送行政院審議。

鄧子榆說，相信交通部基於專業考量將高架化納入雙軌化，去年3月交通部提出第一次修正計畫版本，報行政院送國發會審查，一年沒有下文；今年3月縣府收到交通部函文，卻要求地方再提可行性評估，修正計畫也沒把高架化納入雙軌化計畫裡面。

黃馨表示，花蓮市到干城短短8.4公里就有7處平交道，時任立委的蕭美琴、現任傅崐萁及地方民代都爭取立體化，前後兩任交通部長林佳龍、王國材都曾允諾改善，地方開過多次專案、協調會，現在等於回到原點。

黃馨指出，立體化工期至少10年，縣府應思考如何進行，也可以討論自編配合款，這是攸關花蓮的重大建設，建議縣長徐榛蔚帶隊到行政院爭取。