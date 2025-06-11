謝國樑、童子瑋爭取首都加給 基隆被雙北包圍警力流失高

基隆市處在台北、新北之間，勤務量與六都相當，但長期未如六都都警職享有繁重加給導致警力流向雙北，目前巡官缺額率45.7%，全國最高。市長謝國樑今天表示，已向警政署說明基隆願意自己負擔「首都加給」，仍未獲同意，會持續再爭取。

警界每年5月、10月進行統調作業，6月則有警大畢業生加入。基隆考量目前巡官缺額狀況，依「警察人員陞遷辦法」晉升警務員，爭取警政署補實巡官缺額，並暫停5月統調外調作業，10月統調再恢復正常作業。

基隆警職勤務量與雙北相當，但無繁重加給，流動率高，擴大警力缺口。今年上半年警職統調，基市警察局決定不外調，引發議論。

謝國樑今天出席市警局警察節表揚大會，會後受訪說，基隆鄰近的區域如新北市金山、萬里、汐止、瑞芳等地的警察待遇就和基隆的警察不一樣，這就是造成基隆警力流失、巡官流失最重要的原因之一，因為基隆沒有首都加給，他多次向警政署說明基隆願意自己負擔首都加給，來維持警力的質和量，但到目前仍然在爭取當中，警政署尚未同意。

謝國樑表示，警政署對直轄市和非直轄市有不同的政策，但基隆市被包在三個直轄市裡面，基隆市整體境形同直轄市，基隆的警察比其他各縣市更有需要發給首都加給，他會持續爭取，並與立委林沛祥、議長童子瑋一起為基隆爭取首都加給。

議長童子瑋則表示，他會和警察局長林信雄會共同努力，中央、地方一起來推動爭取，把基隆警察最在意的加給部分來完成。基隆市警察在林局長帶領之後表現有目共睹，市議會並會努力爭取警察辦公廳舍改善等。