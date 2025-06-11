宜蘭就業博覽會14日登場 釋1043職缺

時值畢業季節，宜蘭縣府本月14日在宜蘭運動公園體育館舉辦「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會，此次共53家徵才廠商參與，釋出1043個工作職缺，各家企業平均每月起薪超過3萬元，最高可達6萬元。

縣府勞工處表示，此次就業徵才包括宜蘭科學園區與多家在地廠商，例如邦特生物、宜鼎國際、杏輝藥品、八貫企業、東典光電、格瑪數位、貝特福優等公司參與；其中格瑪數位是縣內少見專注於車載資通訊產業的新創公司，致力於為企業提供數據驅動的智能車隊管理解決方案，目前正布局進駐宜科。

勞工處指出，這波的就業博覽會徵才針對有需求的民眾及畢業青年朋友設計，歡迎將步入社會的新鮮人能夠找到適合工作機會，人生不要輸在起跑點。

除了針對年輕人，縣府推動就業服務採取全齡化思維，勞工處指出，除了持續推動銀髮人才服務據點，促進中高齡投入勞動市場，同時也擴大提供各項就業獎勵措施，包括設籍宜蘭縣30歲以下待業青年、連續工作滿6個月補助1萬2000元、工作滿1年再補助1萬5000元。

縣府為獎勵在職勞工取得技術士證照，設籍或居留（新住民）宜蘭縣1年以上，年滿18歲在職勞工，取得甲級技術士證照者可申領獎勵金1萬元，乙級可申領3500元，可多加利用。