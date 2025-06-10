傅崐萁發文宣花蓮縣府成「傅」隨組織？ 縣長與議員互嗆

花蓮立委傅崐萁面臨罷免危機，近來大量發送宣傳扇、文宣反制，提到財劃法修正花蓮每年多161億元分配款，社福、醫療、觀光、農業都升級。民進黨議員張美慧今天質疑立委竟能決定用途，縣府是否背書，成了「傅」隨組織？縣長徐榛蔚反擊稱，社會福利不用增加、不用通過嗎？

張美慧說，傅崐萁文宣提到65歲以上長者健保補助、加碼生育補助、擴大布建托育資源中心等政策，是否是縣府討論好，送給傅崐萁？若非縣府提出，縣府都還在討論、沒有細部規畫、縣務會議、送縣議會審議，那麼傅崐萁到處講161億元已經分配好了，把縣府放在哪裡？難道縣長要背書嗎？否則未經授權就是空頭支票、就是詐騙。

她也批評，只有花蓮才會立委教縣府怎麼運用統籌分配款、把不正常當正常，她每次質詢都苦口婆心提出具體的政策建議，包括去年震後提出很多建議，像是善款運用等，卻一直被抹黑、汙衊，她希望花蓮更好，縣府不要成為「傅」隨組織。

徐榛蔚反擊說，財劃法修正是落實地方自治的精神，教育政策、社會福利會全民提升，相信議員也不會反對。話鋒一轉譏諷「賴總統選前說65歲以上健保國家支付，當選後就沒有了」，全國各縣市都希望能實踐賴總統的政見。

徐榛蔚還嗆，這些社會福利都不要做，都不用增加嗎？縣府是依法編列、通過、執行預算，若說花蓮縣府是「傅」隨組織，那麼預算是議會通過，難道議會也是「傅」隨組織嗎?