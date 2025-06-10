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花蓮環保餐具清洗中心完工 7月底前邀夜市攤商說明

中央社／ 花蓮縣10日電

花蓮縣環保局爭取花東基金，耗資新台幣1億多元興建「環保餐具清洗中心」，陸續完工及驗收，規劃7月底前邀集夜市攤商、旅宿飯店、餐飲團膳等業者召開試運轉說明會。

環保局爭取花東基金新台幣6760萬元獲核定，興建「環保餐具清洗中心」，因更改地點至花蓮市民心段，再追加預算2800萬元建置聯外道路及室內裝修、空調主機、機電設備等接續工程，加上配置的清洗設備約1500萬元，以及OT前置委託費等，總經費約新台幣1億多元。

花蓮縣環境保護局表示，環保餐具清洗中心將視今年7月底前取得綠建築標章後，辦理工程案相關驗收工作，且清洗設備也已於4月18日完成安裝及測試，規劃7月底前召開試運轉說明會。

環保局表示，清洗中心建置完成後，預計每年可減少4500公噸的碳排放量及1800萬個一次性餐具，並打造符合衛生福利部食品藥物管理署「餐具清洗良好作業指引」，進行高溫、消毒、殺菌等程序，讓民眾外食衛生安心，也實踐「源頭減量、循環經濟」理念的具體行動，透過OT（Operate-Transfer，營運移轉）案方式引進民間專業能量，讓環保餐具租借及清洗中心營運更加靈活有效，也期盼擴及更多業者與機關單位，共同推動資源循環利用，逐步邁向淨零碳排、無塑無廢的新生活環境。

環保局表示，在完成環保餐具租借及清洗中心OT案促參廠商進駐運作前，規劃滾動式修正收運方式及機組運作的試營運，將以東大門夜市攤商為主，並提供部分民宿、餐飲、團膳業者等能有實質回饋，逐步完成配套對接，藉以調整未來廠商規劃營運模式基礎，達到清洗中心運作效能。

無黨籍縣議員楊華美自2020年起即關注此案，她認為餐具清洗中心位於花蓮市美崙工業區旁邊，距離東大門夜市約3.5公里，開車約需10分鐘。目前已經興建2套洗碗設備，並規劃提供店家包月或按量計費的服務，但是真的有業者會加入縣府的代洗行列嗎，洗碗工廠不是不能做，而是蓋洗碗工廠真的是源頭減量的好政策嗎。

民進黨縣議員張美慧指出，花蓮縣政府施政倒著做事，包含花東基金、縣預算斥資共1.1億餘元，人民納稅錢都花了，但是今年才開始做可行性評估。重大公共建設，沒有經過嚴謹周密的規劃、研究、調查、估算就貿然推動，易有招致失敗的高風險，浪費公帑。

餐具 花蓮縣政府 環保局

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