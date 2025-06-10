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鈺洲啟航輪禍不單行 颱風來安全受關注 航港局8月移除

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
交通部長陳世凱今到野柳勘查擱淺貨輪現況，要求航港局在颱風來襲時，注意機具穩固和人員安全。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱今到野柳勘查擱淺貨輪現況，要求航港局在颱風來襲時，注意機具穩固和人員安全。記者邱瑞杰／攝影

中國大陸籍鈺洲啟航輪去年10月底擱淺在野柳岬，尚未移除，颱風季期間安全受關注。交通部長陳世凱今到現場勘查，要求航港局8月底前移除。航港局表示，颱風來襲時若有需要，船上的橋式起重機會焊接、斜撐加固，船體則透過錨鏈繫固，防範意外發生。

鈺洲啟航輪去年10月14日載運3部橋式起重機，駛入基隆港靠泊時，碼頭上的橋式起重機，被船上起重機碰撞傾倒。貨輪同月29日清晨離港禍不單行，航經野柳海域時動力不足，船長當晚棄船，船上17人獲救。

貨輪31日凌晨擱淺在野柳岬時，船上1部起重機倒在礁岩上。交通部航港局、船東和國際船東互保協會（P&I）研商善後方案，優先抽除船上的284噸油料，並在今年1月14日抽除全部油料，化解北海岸地區海洋汙染危機。

船東及P&I接著提出貨輪殘貨及船體移除整體計畫，經航港局並會同海保署等單位審查評估通過，目前仍在執行中。

陳世凱今天到野柳地質公園了解現況，聽取航港局簡報颱風季因應方案。航港局長葉協隆表示，原則上會用油壓剪方式移除橋式起重機的構件的，大的支柱才必須用燒焊的方式處理，確保工安。

防颱措施部分，葉協隆說，在颱風來襲的時候，橋式機基座的支柱如有需要，會要求廠商以焊接或斜撐加固，讓這兩座橋式機在颱風來的時候，還是非常的穩固。船體的部分，如果有需要，也可以藉由錨鏈繫固，確保安全，目前預估8月底完成移除作業。

陳世凱表示，今天看到海水清澈，要先感謝謝航港局應變得宜，沒有讓船上的油料汙染野柳地質公園和海洋。拆除過程中，大家都很積極努力在做，到了颱風來襲的時候，要特別注意機具穩固和人員安全。後續工程希望如期如質完成，趕快移除，讓這個地方恢復原貌。

交通部長陳世凱今到野柳勘查擱淺貨輪現況，要求航港局在颱風來襲時，注意機具穩固和人員安全。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱今到野柳勘查擱淺貨輪現況，要求航港局在颱風來襲時，注意機具穩固和人員安全。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱今到野柳勘查擱淺貨輪現況，要求航港局在颱風來襲時，注意機具穩固和人員安全。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱今到野柳勘查擱淺貨輪現況，要求航港局在颱風來襲時，注意機具穩固和人員安全。記者邱瑞杰／攝影

颱風 重機 航港局

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