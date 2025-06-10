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畢業求職潮「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會14日登場1043個職缺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
畢業求職潮，宜蘭縣政府舉辦「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會訂於14日（周六）在宜蘭運動公園體育館登場，這次共有1043個職缺可供媒合挑選。圖／資料照
畢業求職潮，宜蘭縣政府舉辦「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會訂於14日（周六）在宜蘭運動公園體育館登場，這次共有1043個職缺可供媒合挑選。圖／資料照

宜蘭縣政府本月14日在宜蘭運動公園體育館舉辦「拚出宜蘭好薪情」就業博覽會，此次共53家徵才廠商參與，釋出1043個工作職缺。縣府勞工處表示，宜蘭觀光飯店及餐飲業發達，近年來陸續有光電業、生技業等科技產業進駐，開出多樣化職缺，歡迎有需求民眾及畢業青年把握機會，找到理想工作。

勞工處表示，此次就業徵才包括宜蘭科學園區與多家在地廠商，包括邦特生物、宜鼎國際、杏輝藥品、八貫企業、東典光電、格瑪數位、貝特福優等及多家知名飯店參與；其中格瑪數位是縣內少見專注於車載資通訊產業的新創公司，致力為企業提供數據驅動的智能車隊管理解決方案，目前正布局進駐宜科，各家企業的平均起薪超過3萬元，最高可達6萬元。

時值畢業季節，這波的就業博覽會徵才也特別針對有需求的民眾及畢業男女青年朋友做設計，歡迎即將步入社會的新鮮人能夠找到適合工作機會，人生不要輸在起跑點。

除了針對年輕人，縣政府推動就業服務採取全齡化思維，縣府勞工處指出，除了持續推動銀髮人才服務據點，促進中高齡投入勞動市場，同時也擴大提供各項就業獎勵措施，包括設籍宜蘭縣30歲以下待業青年、連續工作滿6個月補助1萬2000元、工作滿1年再補助1萬5000元。

為獎勵在職勞工取得技術士證照，設籍或居留(新住民)宜蘭縣1年以上，年滿18歲在職勞工，取得甲級技術士證照者可申領獎勵金1萬元，乙級可申領3500元，可多加利用。

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