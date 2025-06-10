原民會價購台糖地還族人 台東民代籲擴大還地於民

原民會向台糖價購自民國35年已是原住民使用的57筆土地還於族人，台東縣多名縣議員也希望有同樣問題的非原住民土地也能放領還地於民。

原住民族委員會昨日於台東縣政府舉行「原民會價購台糖公司土地註記原保地土地所有權狀領狀儀式」，由原民會副主委杜張梅莊、民進黨籍立委陳瑩、國民黨籍立委鄭天財等人親自交付土地權狀給19名族人。

根據原民會提供資料，1895年日本總督府以日令第26 號發布「官有林野及樟腦製造業取締 （管理）規則」，原住民原使用祖先遺留之土地均變為公有土地，台灣光復後將原住民原使用土地登記為台糖公司，導致原住民於民國35年開始向台糖公司承租。

106年12月28日「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第4次委員會議的提案獲前總統蔡英文裁示，請原民會與台糖公司合作進行調查處理。後續立委陳瑩、莊瑞雄全力支持和推動。

總計有台東縣、花蓮縣及屏東縣共57筆土地、面積約1.44公頃，原民會與台糖公司協議以新台幣7430萬元價購後，依增劃編原保地相關程序註記為原保地後，依法分配予原先承租使用之原住民族人。

包括民進黨籍縣議員簡維國、無黨籍縣議員潘貴蘭和林參天多次在台東縣議會呼籲政府，在民國65年以前，甚至更早在日本政府時代已經由漢人耕種的土地也應該「還地於民」（公地放領）。

簡維國今天告訴中央社記者，漢人土地面臨的問題和原住民相同，政府也應該協助解決。他於5月間在台東縣議會定期大會多次對這問題（公地放領）向台東縣政府相關單位質詢，希望幫這些原墾戶想辦法解決。

簡維國表示，他日前接獲台東縣政府回應，政府表示，公有土地放領條件須符合為民國65年9月24日前已承租國有耕地或公有山坡地，至公地放領條例公布時仍繼續承租使用的農民或繼承人繼承承租使用的農民。

台東縣政府表示，公地放領雖然是中央政策，但為維護台東縣農民權益會適時向中央反映並關注行政院重啟公地放領一案（宜蘭大南澳台拓地放領案）後續辦理情形，目前著手洽詢縣內各公產管理機關是否有符合公地放領條件資格者。