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安農溪泛舟翻船釀1死5傷 宜蘭縣政府公告即日起暫停泛舟

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣安農溪泛舟傳出翻船事故，全船9人落水，造成1死5傷。縣府今天正式公告，在檢警釐清事件發生原因之前，暫停安農溪泛舟活動，違規泛舟者，最重可開罰20萬元。圖／資料照，並非事故橡皮艇
宜蘭縣安農溪泛舟傳出翻船事故，全船9人落水，造成1死5傷。縣府今天正式公告，在檢警釐清事件發生原因之前，暫停安農溪泛舟活動，違規泛舟者，最重可開罰20萬元。圖／資料照，並非事故橡皮艇

宜蘭安農溪8日發生泛舟翻船意外，造成1死5傷，成為近30年來當地最嚴重的泛舟死傷事故，震驚各界。縣政府邀請2家泛舟業者現場會勘後，今天正式公告，在檢警釐清事件發生原因之前，暫停安農溪所有泛舟活動，事故業者也立即暫停帶客泛舟，違反規定最重可開罰20萬元。

宜蘭縣政府公告內容，暫停範圍：安農溪自下湖橋至張公園親水公園河段水域，時間自即日起至泛舟艇翻覆事件釐清為止；違反公告規定者，可依發展觀光條例第60條第1項、第2項規定，處以1萬元以上5萬元以下罰緩，並禁止其活動；其行為具營業性質者，處以5萬元以上20萬元以下罰緩，並禁止其活動。

縣政府工商旅遊處表示，對於6月8日業者於安農溪帶客從事泛舟活動，發生泛舟艇翻覆，造成1死5傷事件，宜蘭縣政府除了在事件發生，要求業者持續做好遊客就醫及出險事宜，對於往生者也要做好喪葬協助外，並持續了解業者於事件發生過程，是否落實泛舟安全及保險相關作為。

工旅處強調，目前檢警仍在釐清中，為避免發生類似事件，工旅處昨天邀集一河分署及2家業者辦理現勘，獲取共同結論，在檢警釐清事件發生原因前，即日起暫停安農溪泛舟活動，縣府並於今天正式對外公告。

此外，縣政府也在今天發文要求發生泛舟艇翻覆事件的該家業者，暫停帶客從事泛舟活動，直到事件釐清為止，以保障遊客安全及消費權益，後續再依事件釐清結果，對業者進行進一步處理。

宜蘭 安農溪

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