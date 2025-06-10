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加速花蓮天災後觀光復甦 富源國家森林遊樂區標租

中央社／ 花蓮縣10日電

加速0403地震及風災後觀光復甦，林保署花蓮分署公開標租「富源國家森林遊樂區」經營權，邀請具專業經營能力的民間團隊共同參與，透過創新活化，打造花蓮生態觀光新亮點。

林業及自然保育署花蓮分署發布訊息表示，標租案即日起公告，7月7日下午5時截止收件，標租範圍包含花蓮縣瑞穗鄉源南段1728、1729地號等土地，總面積6.839161公頃，另含區內21棟建物。

營運項目涵蓋住宿、餐飲、溫泉及森林遊樂區遊憩服務等項目，租期5年，採收年租金、定額權利及營運權利金等方式辦理。 為鼓勵業者投入整修活化，花蓮分署將於整修期間提供50%租金優惠，以協助業者降低初期營運壓力，加速設施升級與服務提升。

位於瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區，擁有豐富的樟樹林及原始闊葉林，還能欣賞到蝴蝶紛飛的自然生態，因此園區又稱為「蝴蝶谷」。此外，園區內並擁有溫泉資源、關門古道等景點，融合自然生態與文化歷史，具高度觀光潛力。

花蓮分署表示，災後花蓮地區觀光產業遭受重擊，富源園區也受影響，然而隨著環境逐步修復，園區已準備好重新啟動，希望以公開標租引進民間資源與創新經營模式，促使園區轉型升級，並與在地生態及旅遊資源相結合，提升遊客優質體驗服務，帶動地方經濟。

花蓮 災後 森林遊樂區

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