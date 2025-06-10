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知名企業協助改造 基隆出現機艙、郵車、熱狗鋪候車亭

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。聯合報資料照
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，設計靈感來自飛機艙內環境，入夜後更顯航空情調。聯合報資料照

基隆市長謝國樑倡議公私協力，共同促進城市進步，透過副市長邱佩琳引進企業資源，已成功改造8座兼具企業元素及提升候車環境的候車亭。其中規格最大的是星宇航空認養的南站候車亭，設計靈感來自飛機艙，屋頂彩繪機場跑道，不少人看了驚艷。

曾經經商的謝國樑在競選期間，就強調推動市政要注入企業經營思維，考量公車處財務狀況並不理想，因此借重來自企業界的邱佩琳牽線，洽商知名企業認養基隆的候車亭。現代企業重視環境保護、社會責任和公司治理（ESG），與基市府合作改造候車亭，也是實踐路徑。

基市府已完成8座候車亭改造工程，依序是和泰汽車認養城隍廟站，元大銀行認養義一路基隆分行前候車亭，中華電信認養海大濱海校門站，台灣農畜產公司認養和平橋頭「熱狗鋪」候車亭，星宇航空認養南站，中華郵政改造七堵郵局站，7-ELEVEN把候車亭打造成海邊咖啡廳，波蜜企業設計的候車亭有水果攤視覺創意。

邱佩琳是改造候車亭的最大功臣，在企業提出設計圖後，她會率市府團隊與企業討論修正，讓8座公私力協改造的候車亭都成為城市亮點。市府目前正與台灣港務公司、基隆毅太企業合作，打造第9、10座全新候車亭，希望讓更多人知道基隆有如此可愛、溫暖的候車亭，候車更加安全舒適。

星宇航空負責設計施作的南站候車亭，站體最大，企業投入的資金也最高。星宇航空以飛機艙內環境為靈感，座位設計融合飛機的現代感，屋頂以機場跑道為彩繪主題，夜間照明設計也很用心。

這座候車亭啟用當天，基市府邀請曾經擔任機師的台北市議員張志豪出席，對屋頂跑道設計讚譽有加，戲稱唯一美中不足的是「沒有駕駛艙」。張志豪肯定基市府考量財政，媒合企業認養候車亭的作法，北市財政雖相對較穩健，但也可學習基隆經驗，公私協力認養公共建設，創造多贏局面。

基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，呈現飛機艙內氛圍，頂棚還繪製跑道圖案。聯合報資料照
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，呈現飛機艙內氛圍，頂棚還繪製跑道圖案。聯合報資料照
基隆市政府與郵政公司合作改造「七堵郵局站」候車亭，變身行動郵局，成為公私協力改造的第6座候車亭。聯合報資料照
基隆市政府與郵政公司合作改造「七堵郵局站」候車亭，變身行動郵局，成為公私協力改造的第6座候車亭。聯合報資料照
基隆市政府與郵政公司合作改造「七堵郵局站」候車亭，變身行動郵局，成為公私協力改造的第6座候車亭。聯合報資料照
基隆市政府與郵政公司合作改造「七堵郵局站」候車亭，變身行動郵局，成為公私協力改造的第6座候車亭。聯合報資料照
基隆市政府與郵政公司合作改造「七堵郵局站」候車亭，變身行動郵局，成為公私協力改造的第6座候車亭。聯合報資料照
基隆市政府與郵政公司合作改造「七堵郵局站」候車亭，變身行動郵局，成為公私協力改造的第6座候車亭。聯合報資料照
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，打造民眾、市府和企業三贏局面。聯合報資料照
基隆市政府與星宇航空合作改造火車站南站候車亭，打造民眾、市府和企業三贏局面。聯合報資料照

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