聽新聞
0:00 / 0:00

轉型多波折 花蓮原民文創聚落盼年底開張

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮縣政府耗資4億元興建陽光電城，因發電量少閒置，4年前轉型為「原住民文創產業聚落空間」，至今還沒營運。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府耗資4億元興建陽光電城，因發電量少閒置，4年前轉型為「原住民文創產業聚落空間」，至今還沒營運。記者王思慧／攝影

花蓮縣府2009年耗資4億元興建陽光電城，因發電量少閒置停擺，4年前轉型為「原住民文創產業聚落空間」，工程雖完工卻沒營運。縣府表示，去年強震衝擊觀光市場，多次委外招標流標，且頂樓建物需確認地質穩定才能取得執照，盼年底順利營運。

縣議員簡智隆昨質詢指出，從2009年陽光電城、2019年原住民族文創旗艦館、2021年又改名為原住民族文創產業聚落空間，至今沒看到穩定的營運場館。先是投入近4億元打造電城，接著又投入2.7億元轉型，花人民納稅錢，卻不知園區未來規畫方向。

議員哈尼‧噶照建議，文創聚落裡應該要有展演廳，有好的表演空間，就能邀請藝術家、表演團體與歌手演出，多辦活動才能真正活化場地。

原住民行政處長馬呈豪表示，園區建物1、2樓空間已可使用，3樓為加蓋，加上周邊許多大樓在去年403地震倒塌，若要取得使用執照需做好地質探勘，預計8、9月能取得3樓使照。

馬呈豪說，之前多次招標面臨流標，2月曾邀知名咖啡品牌評估進駐，至今無下文，可能與花蓮近期觀光環境不佳有關，盼年底能委由專業團隊營運。

延伸閱讀

花蓮陽光電城停擺...縣府拚轉型 原民文創聚落招商經營

艋舺公園改成東京表參道 文創商圈樂見

監視器全拍下！北部女酒店被帶出場 遭毆昏丟花蓮大海中溺斃

大啖花蓮西瓜清涼一夏 10、11日新北板農幫促銷

相關新聞

基隆啟動鐵道地下化 交部允補助評估

基市府啟動市中心鐵道地下化作業，可行性評估經費近2000萬元。交通部長陳世凱昨允諾會盡力協助，幕後推手立委林沛祥說，鐵路...

轉型多波折 花蓮原民文創聚落盼年底開張

花蓮縣府2009年耗資4億元興建陽光電城，因發電量少閒置停擺，4年前轉型為「原住民文創產業聚落空間」，工程雖完工卻沒營運...

廣角鏡／壯圍哈密瓜上市 周六健走行銷

宜蘭縣壯圍鄉素有 「哈密瓜的故鄉」 美譽，最近瓜果熟成上市，除主力產品的新世紀哈密瓜，更成功栽種新品種「佩洛斯」，甜度達...

落實土地正義 等了75年 台東22筆地交還原民

1895年日本總督府頒布「官有林野及樟腦製造業取締（管理）規則」，原住民祖產地一夕變公有地，光復後登記為台糖公司。行政院...

籲縣府檢討修訂「焚化廠回饋金」 冬山鄉長：盼研議分配機制

宜蘭縣利澤焚化廠即將原廠升級整建，焚化廠操作營運20年來，每年發出4200餘萬元營運回饋金給五結鄉及蘇澳鎮5村里，冬山鄉...

林沛祥宣傳基隆鐵路地下化 昔競選對手批「假議題」：不了解背景

基隆市立委林沛祥今在臉書貼文表示，爭取到七堵鐵路地下化可行性評估經費約2000萬元，在鐵路與捷運並行的未來願景下，鐵路地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。