轉型多波折 花蓮原民文創聚落盼年底開張

花蓮縣府2009年耗資4億元興建陽光電城，因發電量少閒置停擺，4年前轉型為「原住民文創產業聚落空間」，工程雖完工卻沒營運。縣府表示，去年強震衝擊觀光市場，多次委外招標流標，且頂樓建物需確認地質穩定才能取得執照，盼年底順利營運。

縣議員簡智隆昨質詢指出，從2009年陽光電城、2019年原住民族文創旗艦館、2021年又改名為原住民族文創產業聚落空間，至今沒看到穩定的營運場館。先是投入近4億元打造電城，接著又投入2.7億元轉型，花人民納稅錢，卻不知園區未來規畫方向。

議員哈尼‧噶照建議，文創聚落裡應該要有展演廳，有好的表演空間，就能邀請藝術家、表演團體與歌手演出，多辦活動才能真正活化場地。

原住民行政處長馬呈豪表示，園區建物1、2樓空間已可使用，3樓為加蓋，加上周邊許多大樓在去年403地震倒塌，若要取得使用執照需做好地質探勘，預計8、9月能取得3樓使照。

馬呈豪說，之前多次招標面臨流標，2月曾邀知名咖啡品牌評估進駐，至今無下文，可能與花蓮近期觀光環境不佳有關，盼年底能委由專業團隊營運。