基隆啟動鐵道地下化 交部允補助評估

基市府啟動市中心鐵道地下化作業，可行性評估經費近2000萬元。交通部長陳世凱昨允諾會盡力協助，幕後推手立委林沛祥說，鐵路地下化是基隆城市發展的百年大計，很高興走出成功的第一步。

立法院交通委員會昨到基隆考察建設，陳世凱率領相關人員出席，與基市府人員討論鐵路地下化、智慧運輸系統、電動公車、國1和國3接軌、國1增設七堵北向出口匝道等交通建設需求。

鐵道地下化是考察行程重點，一行人會後前往成功一路平交道察看現況，聽取基隆交通處長陳耀川簡報，指市中心被鐵軌分割顯得零碎化，地下化後可把城市縫合起來，都市景觀跟發展不可同日而語。

台鐵基隆站至七堵站地下化工程，全線長約7公里，工程總經費380至420億元，可行性評估費用1600至2000萬元。交通部鐵道局表示，收到補助評估申請案時，將依經費需求及年度預算額度酌予補助。

陳世凱說，鐵道地下化施工期間要鋪設臨時軌道，以現有路幅來看，可能會影響一旁的住戶，結合市府推動都市更新較有機會執行。市長謝國樑表示，推動鐵路地下化可能遭遇的問題，都會納入評估。

林沛祥說，讓基隆的土地再活化，重新做都市規畫，整個城市風貌將變得不一樣。市區鐵道地下化，移除陸橋，讓市容恢復到平面，就可以重新做都市規畫，翻轉都市軸線。

基隆市議員鄭文婷對鐵道地下化可行性存疑，她說，台鐵重建基隆車站，原本要從三坑站下地進基隆車站，礙於地質等因素限制，基隆車站也僅一半下地，不知道謝、林為何再推地下化。林沛祥的母親徐少萍當立委期間，也提過這個建議，「如果可行，怎麼還留著給兒子爭取呢？」