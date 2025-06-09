籲縣府檢討修訂「焚化廠回饋金」 冬山鄉長：盼研議分配機制

宜蘭縣利澤焚化廠即將原廠升級整建，焚化廠操作營運20年來，每年發出4200餘萬元營運回饋金給五結鄉及蘇澳鎮5村里，冬山鄉鄰近幾個村位於焚化廠的落塵範圍，若碰到海風吹拂，影響範圍更大，卻一毛未領，鄉長林峻輔今天要求縣環保局重新研議回饋金分配機制，擴大支用範圍。

利澤焚化廠自95年啟用迄今已逾19年，是宜蘭縣唯一且最重要的廢棄物熱處理設施，營運穩定且經常獲得環境部特優評鑑肯定，但隨著設備老舊及部分零件停產，縣府為確保未來營運效能及環境品質，透過促參法以ROT模式辦理整建，預計投入約13億元，由民間出資整建並營運，完工後再移轉回政府管理。今天下午舉辦焚化廠ROT公聽會，向地方民眾及利害關係人說明焚化廠升級整建的規劃內容與執行方式。

在此同時，冬山鄉人呼籲縣府環保局應儘速檢討修訂「利澤焚化廠回饋金」，冬山鄉公所表示，環保局委託達和環保公司代操作管理焚化廠20年，每年平均發出4200餘萬元營運回饋金，以每處理1公噸垃圾，繳交200元計算，每年支付五結鄉及蘇澳鎮5村里共約4200萬元。

公所指出，鄰近利澤焚化廠的冬山鄉數村，多年來受焚化廠影響，都位於焚化廠落塵範圍內，若碰到海風吹拂，影響範圍更大，卻沒有分到任何回饋金，基於公平正義，冬山鄉公所要求把該鄉受到影響的幾個村都列入回饋補助範圍。