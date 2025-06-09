林沛祥宣傳基隆鐵路地下化 昔競選對手批「假議題」：不了解背景
基隆市立委林沛祥今在臉書貼文表示，爭取到七堵鐵路地下化可行性評估經費約2000萬元，在鐵路與捷運並行的未來願景下，鐵路地下化是目前最能解決根本問題的方案。昔日競選對手、基隆市議員鄭文婷潑冷水，指重建基隆車站時，就因地質、海水等因素，未能如願完全地下化。
立法院交通委員會召集委員林國成，今天上午排定到基隆考察交通建設。交通部長陳世凱率領交通部相關單位人員，在基市府簡報室與基市府人員討論鐵路地下化、智慧運輸系統、電動公車、國1和國3接軌、國1增設七堵北向出口匝道等交通建設需求。
林沛祥下午在臉書貼文，指很高興能夠在這次會議中，為基隆爭取到七堵鐵路地下化可行性評估經費約2000萬元、智慧運輸系統發展建設計畫3案共4127萬元。
林沛祥表示，基隆的地形特殊，90%為山坡地，再加上每日往返雙北的通勤人口超過10萬人，「塞車」幾乎成為市民生活的一部分。十年樹木，百年樹人，這次的交通考察內容，就是推動基隆百年發展的一環。
他說，長期以來，基隆市中心因鐵路分隔為兩邊，不僅交通受阻，也限制都市更新的可能性。在鐵路與捷運並行的未來願景下，鐵路地下化是目前最具可行性、也最能解決根本問題的方案。
鄭文婷指出，台鐵基隆到七堵段，原本從三坑往基隆車站的方向要下地，但因為地質、海水等因素，最後基隆車站也只一半下地，未能完全地下化。這件事情在台鐵基隆車站南站完成的時候，大家就已經知道，不知道為何林沛祥不了解背景。
鄭文婷還說，早在2011年時任立委徐少萍就提過地下化的建議，如果可行，怎麼還留著給兒子爭取呢？林沛祥現在高調提出台鐵地下化，其實是假議題。相信中央在仔細研究相關資料後，未必會同意給予可行性評估補助，所謂2000萬元可能又是泡沫一場。
基市府交通處長陳耀川表示，市中心被鐵軌分割顯得零碎化，地下化可把城市縫合起來，都市景觀跟發展不可同日而語。台鐵基隆站至七堵站地下化工程，全線長約7公里，工程總經費380至420億元，可行性評估費用1600至2000萬元。
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