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基隆鐵路地下化吹號角 林沛祥盼「土地再活化」

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府爭取鐵路地下化並拆除跨越鐵軌的陸橋，把被軌道切割成零碎化的區塊縫合起來，以利推動都市更新及發展。記者邱瑞杰／攝影
基市府爭取鐵路地下化並拆除跨越鐵軌的陸橋，把被軌道切割成零碎化的區塊縫合起來，以利推動都市更新及發展。記者邱瑞杰／攝影

基市府推動市中心至七堵台鐵軌道地下化，交通部長陳世凱今在基隆承諾，全額補助近2000萬元可行性評估經費，基隆市長謝國樑對中央支持基隆交通建設表達感謝。立委林沛祥說，市區鐵路地下化是基隆城市發展的百年大計，很高興走出成功的第一步。

立法院交通委員會召集委員林國成，今天排定到基隆考察交通建設。陳世凱率領交通部相關單位人員，在基市府簡報室與基市府人員討論鐵路地下化、智慧運輸系統、電動公車、國1和國3接軌、國1增設七堵北向出口匝道等交通建設需求。

會議結束後，一行人前往仁愛區的成功一路平交道，勘查市中心鐵軌現狀，並聽取基市府交通處長陳耀川簡報地下化工程計畫，全線長約7公里，工程經費380至420億元，可行性評估費用為1600至2000萬元。

陳耀川表示，基隆市中心被鐵軌分割成很多區塊，顯得零碎化。如果整個路廊地下化，幾座跨越鐵軌的陸橋都可以拆掉，把城市縫合起來，以後就可以做都市更新，未來基隆的都市景觀跟發展，都將不可同日而語。

陳世凱說，鐵道的地下化是今天基隆此行最重要的議題，因為施工期間，軌道不可能停止運行，所以旁邊一定要鋪設停時軌道，以現有路幅看起來，可能會牽涉到旁邊的住戶，可能要結合市府推動都市更新，才會比較有機會。

謝國樑表示，非常感謝陳世凱特別撥時間來基隆，支持林沛祥提出的台鐵地下化訴求，以及市府各項交通建設需求。推動鐵路地下化工程可能會遭遇到的問題，都會納入可行性評估中探討。

林沛祥說，讓基隆的土地再活化，重新做都市規畫，把整個城市的風貌變得不一樣，是他從政的夢想。基隆市不缺人才，不缺機會，但基隆市的發展很缺土地，很缺平地。感謝林國成安排立法院交通委員會，邀集交通部等相關單位到基隆考察交通建設需求。

林沛祥表示，基隆未來如果有機會，把市區鐵道地下化，甚至到七堵附近的鐵道都地下化，陸橋一個、一個移除，讓基隆市容恢復到平面，就可以重新做都市規畫，重新做都市更新，翻轉整個都市軸線，絕對是邁向更好城市很重要的一步，這個百年大計就從今天開始。

基市府爭取鐵路地下化並拆除跨越鐵軌的陸橋，把被軌道切割成零碎化的區塊縫合起來，以利推動都市更新及發展。記者邱瑞杰／攝影
基市府爭取鐵路地下化並拆除跨越鐵軌的陸橋，把被軌道切割成零碎化的區塊縫合起來，以利推動都市更新及發展。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱（右三）今到基隆市成功一路平交道，聽取市府簡報鐵路地下化方案，承諾全額補助約2000萬元的可行性評估經費。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱（右三）今到基隆市成功一路平交道，聽取市府簡報鐵路地下化方案，承諾全額補助約2000萬元的可行性評估經費。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱（前右二）今到基隆市成功一路平交道，聽取市府簡報鐵路地下化方案，承諾全額補助約2000萬元的可行性評估經費。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱（前右二）今到基隆市成功一路平交道，聽取市府簡報鐵路地下化方案，承諾全額補助約2000萬元的可行性評估經費。記者邱瑞杰／攝影
交通部長陳世凱（右三）今到基隆市成功一路平交道，聽取市府簡報鐵路地下化方案，承諾全額補助約2000萬元的可行性評估經費。圖／基市府提供
交通部長陳世凱（右三）今到基隆市成功一路平交道，聽取市府簡報鐵路地下化方案，承諾全額補助約2000萬元的可行性評估經費。圖／基市府提供

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