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花蓮陽光電城停擺...縣府拚轉型 原民文創聚落招商經營

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府將陽光電城轉型為「原住民文創產業聚落空間」，但多次委外招標流標，盼今年底委外專業團隊經營。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府將陽光電城轉型為「原住民文創產業聚落空間」，但多次委外招標流標，盼今年底委外專業團隊經營。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府耗資4億元興建陽光電城，卻因發電量少閒置，縣府4年前爭取經費推動轉型為「原住民文創產業聚落空間」，工程雖已完工，但還沒開始營運。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府耗資4億元興建陽光電城，卻因發電量少閒置，縣府4年前爭取經費推動轉型為「原住民文創產業聚落空間」，工程雖已完工，但還沒開始營運。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府2009年耗資4億元興建陽光電城，卻因發電量少閒置停擺，縣府4年前爭取經費推動轉型為「原住民文創產業聚落空間」，工程雖已完工，但還沒開始營運。縣府表示，花蓮去年強震後觀光市場不佳，多次委外招標流標，且頂樓建物需確認地質穩定才可取得執照，盼今年底委外專業團隊經營。

花蓮市重慶路陽光電城原先是舊車站修車廠，但發電量不如預期而停擺，縣府2021年決定活化利用空間，將園區轉型為原住民族文創產業聚落空間。

無黨籍縣議員簡智隆今天在縣政總質詢上指出，從2009年陽光電城，到2019年原住民族文創旗艦館，接著2021年又改名為原住民族文創產業聚落空間，園區名稱一直換，但至今都還沒辦法看到穩定的營運場館。

簡智隆說， 園區第一次投入近4億元打造陽光電城成效不彰，第二次投入2.7億元轉型為原住民族文創產業聚落空間，花費龐大的公帑、人民的納稅錢，卻不知園區未來的規畫方向。

縣府原住民行政處長馬呈豪表示，園區建物1至2樓工程完工可使用，不過3樓為加蓋，加上周邊許多大樓去年403地震倒塌，若要取得使用執照需做好地質探勘，預計8、9月能取得3樓的使用執照。

馬呈豪說，原民處希望由專業團隊經營園區場館，透過精準行銷策略引入人潮，但多次辦理招標卻都流標，2月曾邀請知名的咖啡品牌到場評估是否進駐，至今沒有下文，原因可能與花蓮現在的觀光環境不佳有關，原民處將持續與業者溝通，期盼年底能委由專業團隊營運。

花蓮縣政府 文創產業 原住民族

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