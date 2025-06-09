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宜蘭壯圍哈密瓜盛產上市 新品種「曜王」香甜首度亮相
宜蘭縣壯圍素有 「哈密瓜的故鄉」 美譽，最近瓜果熟成採收上市，除了主力產品的新世紀哈密瓜以外，更成功栽種新品種「佩洛斯」，甜度達15至16度，命名為「曜王」哈密瓜，鄉公所訂於14日舉辦健走饗瓜果活動，參與者可獲贈香瓜及蛋糕。
蘭陽溪高灘地砂質壤土與日夜溫差，孕育出香氣濃郁、果肉細緻、甜度高的哈密瓜，打響高經濟作物的名號，不必多作行銷，自然會有消費者到壯圍鄉田間搶購；今年受惠天氣良好，產量比往年成長三至四成，價格視品種大小及外觀度，每斤價格約80元至120元，產期約1個月。
壯圍鄉向來都以「新世紀哈密瓜」為主力產品，但是近年來受到天氣暖化影響，新世紀的栽種難度愈高，農民在改良場輔導下，也試種包括卡蜜拉、佩洛斯、亞瑟國王、天使心等品種。
農會理事長陳玉華表示，壯圍鄉2年前試種「佩洛斯哈密瓜」，皮薄肉質細緻，口感風味激似甘蔗，適應生長環境比新世紀與卡蜜拉哈密瓜都還要強勢，果形也比卡蜜拉大許多，耐儲存及運送，壯圍鄉種出來的佩洛斯特別好吃，這次正式把這項明星商品命名為「曜王」哈密瓜，如太陽般閃耀的王者風味，未來將申請註冊。
壯圍鄉長沈清山宣布，「2025壯圍健走饗瓜果—哈密瓜推廣行銷暨模範農民表彰活動」 14 日（周六）上午8時在新南村鎮安宮舉行，全程約3公里健走，從鎮安宮出發途經哈密瓜種植區，體驗農業魅力，完成健走者將獲得兩顆香瓜與小布丁蛋糕；另有小農市集、醬瓜DIY體驗、吃西瓜趣味比賽、社區表演及模範農民表揚，趣味賽採現場報名，優勝可獲獎品。
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