宜蘭壯圍哈密瓜盛產上市 新品種「曜王」香甜首度亮相

宜蘭縣壯圍素有 「哈密瓜的故鄉」 美譽，最近瓜果熟成採收上市，除了主力產品的新世紀哈密瓜以外，更成功栽種新品種「佩洛斯」，甜度達15至16度，命名為「曜王」哈密瓜，鄉公所訂於14日舉辦健走饗瓜果活動，參與者可獲贈香瓜及蛋糕。

蘭陽溪高灘地砂質壤土與日夜溫差，孕育出香氣濃郁、果肉細緻、甜度高的哈密瓜，打響高經濟作物的名號，不必多作行銷，自然會有消費者到壯圍鄉田間搶購；今年受惠天氣良好，產量比往年成長三至四成，價格視品種大小及外觀度，每斤價格約80元至120元，產期約1個月。

壯圍鄉向來都以「新世紀哈密瓜」為主力產品，但是近年來受到天氣暖化影響，新世紀的栽種難度愈高，農民在改良場輔導下，也試種包括卡蜜拉、佩洛斯、亞瑟國王、天使心等品種。

農會理事長陳玉華表示，壯圍鄉2年前試種「佩洛斯哈密瓜」，皮薄肉質細緻，口感風味激似甘蔗，適應生長環境比新世紀與卡蜜拉哈密瓜都還要強勢，果形也比卡蜜拉大許多，耐儲存及運送，壯圍鄉種出來的佩洛斯特別好吃，這次正式把這項明星商品命名為「曜王」哈密瓜，如太陽般閃耀的王者風味，未來將申請註冊。