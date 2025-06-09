台東「龍馬大道」通車 遊覽車可從台9線直通知本內溫泉

台東縣知本溪右岸路堤道路「龍馬大道」今天通車啟用，台9線溫泉橋及知本橋兩地之間交通更便利。縣長饒慶鈴說，感謝內政部國土管理署經費支持，龍馬大道完工象徵打通知本溫泉地區的交通瓶頸，今天起往返知本市區、台9線及台11線的民眾行車更便捷。

縣府今早舉辦通車典禮，縣長饒慶鈴、立委黃建賓及台東市長陳銘風等人與地方人士一起剪綵啟用。

建設處說明，龍馬大道串聯台9線知本橋與溫泉橋，是龍馬路與知本溪右岸堤防結合開闢而成，全長1.55公里、寬20公尺，設置快慢車道及兩側人行道。

工程完工後，車輛可從台9線直通知本溫泉，不用再繞行194縣道進入溫泉區，另可分散連假車潮。此外，對於遊覽車等大型車輛來說，可從台9線直通知本內溫泉，不必再繞道路幅狹窄的知本市區。

饒慶鈴說，知本溪右岸龍馬路原本可由台9線省道直通知本溫泉區，但路寬僅有6公尺，且路況不佳，遊客及居民進出仍以194縣道路為主，假日容易壅塞；龍馬大道通車後，對於大知本地區休閒觀光產業助益很大。