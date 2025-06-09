「這一天等75年！」 原民會交付土地權狀給台東19族人

行政院原民會編列預算價購台東縣32筆族人在民國35年以前承租的台糖土地，面積約0.7公頃，今早原民會在縣府舉辦「土地所有權狀領狀儀式」，由副主委杜張梅莊交付22筆土地權狀給19位族人，領到權狀的族人感動說，這一天已經等了75年之久。

原民會指出，1895年日本總督府以日令第26號發布「官有林野及樟腦製造業取締（管理）規則」，原住民原使用祖先遺留之土地均變為公有土地，台灣光復後又將原住民原使用土地登記為台糖公司，導致族人於民國35年開始向台糖公司承租土地耕作。

為落實土地轉型正義，原民會清查符合公有土地劃編原住民保留地要點及原住民保留地開發管理辦法規定者，共編列7430萬元，價購台東縣、花蓮縣及屏東縣等區域面積約1.44公頃，共57筆土地，其中32筆位於台東。原民會說明，依增劃編原保地相關程序註記為原保地後，依法分配予原先承租使用之原住民族人，族人自此無須再繳納租金，

原民會今早在縣府舉辦「原民會價購台糖公司土地註記原保地土地所有權狀領狀儀式」，副主委杜張梅莊親手將土地權狀交給鹿野鄉、台東市、卑南鄉及太麻里鄉等地族人。一名7旬族人感動說，父親當年將土地交到他手上，等待長達75年，終於等到自家房屋擁有土地權狀。

「過程真的不容易，一路參與下來，內心很感動！」杜張梅莊表示，此計畫源起2017年12月28日「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第4次委員會議的提案裁示，歷經八年努力，價購費用從逾2億降至7430萬元，差距約1.3億元，感謝台糖公司支持，這不只是一次土地移轉，更是政府對原住民族權益保障的回應及落實土地轉型正義。

立委陳瑩及莊瑞雄也出席領狀儀式，莊表示，台灣土地採登記主義，連他這個律師去跟台糖打官司也是輸，過去蔡總統多次叮囑，要求他務必在立法院內政委員會全力推動。

莊瑞雄打趣說，「台糖很愛錢，希望用市價來買」，所幸後來行政院利用第二預備金來買，這條路走了這麼遠，大家都應該給自己掌聲鼓勵一下。