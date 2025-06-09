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打通台東知本觀光大動脈 中央砸1.2億元助通車
為改善交通動線並帶動觀光，台東知本地區俗稱「龍馬大道」的重要幹道9日正式通車。內政部補助台東縣政府達85%的經費，將原僅6公尺寬的道路拓寬至20公尺，打通知本橋至新溫泉橋路段，未來民眾前往溫泉區、森林遊樂區無須再繞行，除減少社區車流干擾，也提供安全、便捷的新通行選擇。
這項工程全長1.55公里，總經費1.42億元，其中中央補助達1.21億元，為「生活圈道路交通系統建設計畫」的一環，改善內容包含雙向快慢車道、人行步道與景觀設施，兼具防洪與觀光推動功能，落實「以人為本」的設計理念。
內政部國土署指出，近年已協助臺台東縣政府完成71件道路改善案，核定補助金額逾20億元，並持續推動「人行安全」、「道路品質2.0」及「校園周邊改善」等計畫，期待未來串聯全台道路改善成果，提升整體交通品質與行人安全。
今日通車典禮由行政院東部聯合服務中心、台東縣政府及地方多位民意代表出席，共同見證龍馬大道完工啟用，象徵中央與地方合作改善公共建設的具體成果。
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