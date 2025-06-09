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催打新冠疫苗 基市將開設大型接種站 提供隨到隨打服務

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市衛生局6月14日上午8時30分至11時，將在基隆港務大樓開設大型接種站，提供新冠疫苗隨到隨打服務。圖／翻攝自GoogleMap
基隆市衛生局6月14日上午8時30分至11時，將在基隆港務大樓開設大型接種站，提供新冠疫苗隨到隨打服務。圖／翻攝自GoogleMap

疾病管制署監測新冠肺炎疫情升溫，預估6月底至7月初出現疫情高峰。基隆市今天起至21日，將在全市7個行政區開辦44場社區接種站，6月14日上午另在基隆港務大樓開設大型接種站，提供民眾隨到隨打服務。

基隆市衛生局表示，接種新冠JN.1疫苗是當前最有效防範重症及致死亡的方式， 呼籲出生滿6個月以上，且尚未接種新冠「JN.1」疫苗的市民，盡速完成疫苗接種。有意願接種的企業職場與機關，也可主動聯繫轄區衛生所，安排接種事宜。

衛生局已排定今起至21日，44場社區接種站的時間和地點，相關資訊可至基隆市衛生局網站/COVID-19防疫專區查詢。6月14日上午8時30分至11時，還會在基隆港務大樓開設大型接種站，提供隨到隨打的便利接種服務。

衛生局說，疾管署因應這一波疫情，將自年6月11日起針對65歲以上長者、55至64歲原住民、出生滿6個月以上且有免疫不全及免疫力低下患者，種種感染後易發生重症或死亡的高風險族群，已接種第1劑且間隔2個月（60天），就可再接種第2劑JN.1疫苗，請符合資格者盡速接種，進一步強化保護力。

基隆市長張賢政提醒民眾，生活中要加強自主防疫觀念，出入醫療照護機構、搭乘大眾運輸、在人潮壅擠室內場所應戴口罩，也要勤洗手。如出現發燒或有呼吸道症狀建議盡量在家休息，避免不必要外出，外出時記得戴口罩。具重症風險因子的民眾，如出現疑似症狀應盡速就醫，以利醫師及早診治，並開立抗病毒藥物，降低感染後引發併發症或導致死亡之風險。

衛生局 疫苗 新冠肺炎 基隆港 COVID-19

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