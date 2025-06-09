聽新聞
0:00 / 0:00

大漢技術學院將「畢業」 末代畢典離情濃

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮大漢技術學院8月起停辦，昨天舉行最後一次畢業典禮。記者王思慧／攝影
花蓮大漢技術學院8月起停辦，昨天舉行最後一次畢業典禮。記者王思慧／攝影

位於花蓮新城鄉的大漢技術學院成立近半世紀，不敵少子化衝擊，8月停辦。昨天最後一屆畢典，176名畢業生參加，校長林岳輝說「大漢不是不見」，將轉型並永續經營。

大漢技術學院創校於1977年，前身為稚暉海專，1999年升格改制為技術學院，全盛時期學生逾7000人，但受少子化影響，學生數大不如前，董事會認為未來辦學困難，依法向教育部提出停辦計畫，去年8月已停招，今年8月起停辦。

昨天是大漢技術學院最後一屆畢業典禮，包含碩士班、日間部學院部、進修部學院部與專科部等學制，各系所師長為畢業生撥穗、頒發學位證書，師生在校園合影，因學校將停辦，更添離情依依氛圍。

校長林岳輝致詞表示，雖然這是最後一次畢業典禮，但畢業不是結束，而是另一個開始，學校會以大家為榮；大漢停辦後不是不見，會秉持落實轉型、利眾福民、永續經營等方針持續發展。學校未來去向，因校園用地分屬不同單位，會再研議如何使用。

大漢技術學院主秘邱天佑表示，有15名未畢業的碩班研究生，將分發到中國科技大學繼續就讀；學院部約90名學生分發到佛光大學，學校已依學生要求成立佛光大學「大漢專班」，讓同學按原系名、原課程繼續就讀到畢業，老師則採退休或離職方式退場。

延伸閱讀

港女來台參加妹妹畢典卻迷路 壢警化解驚魂

大漢技術學院走入歷史 176名畢業生跟學校一起畢業不捨

逆轉！家長吵到畢典取消被罵翻 真相曝光後…網轉風向力挺勇敢父親

昨晚家長開戰畢典喊停！ 今晚逢甲大學全校畢典有辦成了

相關新聞

地方對宜蘭高鐵有疑慮 立委自辦說明會

交通部鐵道局遲遲未下鄉加開高鐵延伸宜蘭說明會，立委吳宗憲在公所協助下，自辦首場高鐵說明會訂於12日在礁溪鄉公所舉行，邀鐵...

大漢技術學院將「畢業」 末代畢典離情濃

位於花蓮新城鄉的大漢技術學院成立近半世紀，不敵少子化衝擊，8月停辦。昨天最後一屆畢典，176名畢業生參加，校長林岳輝說「...

超夯脫口秀宜蘭登場「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」笑鬧開演

時下流行的脫口秀，點閱流量相當高，宜蘭縣政府為讓青年紓壓放鬆，昨晚在青年交流中心舉辦「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」，邀請全...

交通部不開我來！ 立委吳宗憲訂12日加開高鐵延伸宜蘭說明會

交通部鐵道局遲遲未下鄉加開高鐵延伸宜蘭說明會，立委吳宗憲在公所協助下，自辦首場高鐵說明會訂12日在礁溪鄉公所舉行，邀請交...

帆船賽結緣 基隆、宮古島締結姊妹市 日方今年組隊參賽

「2025基隆潮境海灣節」周休二日登場，台琉國際帆船賽今天從潮境海域出發，來自各國的31艘帆，繞行基隆嶼一較高下。基隆市...

基隆市醫護理人力流失遇瓶頸 張賢政衛生局長兼院長提重振方案

基隆市立醫院因為人力流失，去年停辦呼吸照護、居家服務等業務。衛生局長張賢政代理院長兩個月，提出調高非公職護理等人員薪資，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。