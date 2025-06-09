地方對宜蘭高鐵有疑慮 立委自辦說明會

交通部鐵道局遲遲未下鄉加開@@@高鐵延伸宜蘭@@@說明會，立委吳宗憲在公所協助下，自辦首場高鐵說明會訂於12日在礁溪鄉公所舉行，邀鐵道局長楊正君出席。地方人士對北宜高鐵效益存有疑慮，也有人主張興建北宜直鐵，盼加開說明會充分溝通。

縣府表示，交通建設不分藍綠，縣府提出「高鐵台鐵共構」想法，減少徵收面積，也有助鐵路高架化，盼中央好好評估。

高鐵進入宜蘭後的沿線路廊，影響層面最大是礁溪鄉與頭城鎮，周四上午11時在礁溪鄉公所辦「高鐵延伸宜蘭計畫案說明會」，討論高鐵路廊規畫、沿線兩旁禁限建範圍、高鐵行駛安全應變機制、區段微收面積及補償費用、最新執行進度及對周邊環境影響，也開放民眾提問發言。

據了解，鐵道局3月初在國立宜蘭大學開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾不滿公聽會未清楚說明路廊經過詳細位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵畫過造成零碎化；4月初包括鄉鎮長、議員、代表會、農漁會等12大機關團體意見領袖，也連署要求交通部加開公聽會。

因鐵道局無聲無息，吳宗憲團隊表示，第一場自辦說明會先在連署要求加開的礁溪鄉舉辦，下一場計畫前往頭城鎮。

礁溪鄉民代表會副主席吳政展說，礁溪比較需要的是鐵路高架化，不同想法都可充分溝通；頭城農會總幹事吳立民表示，高鐵效益不高，也可以討論北宜直鐵對宜蘭的效益。

縣議員楊弘旻說，高鐵是重大建設，希望趕快興建，不要再拖了。