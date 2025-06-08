花蓮初代智慧站牌終止服務 縣府將升等第三代重設置

花蓮2018年建置公車智慧站牌，近日民眾發現站牌上有「終止服務」公告，縣府說明，貼有公告的站牌為初代14座智慧站牌，物權屬中華電信，因計畫到期而終止服務，縣府將調整站牌位置，並配合市區多處人行道工程期程，設置第三代智慧站牌。

縣府建設處指出，終止服務的智慧站牌是第一代智慧站牌，2018年經濟部智慧城鄉示範計畫「打造智慧觀光友善城市」，隔年9月中華電信在縣內試辦建置智慧站牌，提供即時旅運資訊智慧交通服務，由於示範計畫到期，已於5月12日中止系統服務。

建設處表示，縣府自2020年起爭取花東基金，在各鄉鎮共建置13座地方特色智慧站牌，特別在壽豐鄉鯉魚潭風景區周邊，建置5座具花蓮意象的智慧候車亭。

縣府於2021年至2022年以「太陽的故鄉」為意象，建置智慧站牌400座，設計7種站牌樣式，包含候車亭屏風式、附掛式、雙面燈箱獨立式、單面直噴獨立式、包覆立桿式、電子紙，另在東大門設置智慧候車亭，作為全功能示範站點。