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超夯脫口秀宜蘭登場「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」笑鬧開演

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
時下流行的脫口秀，博君一笑。宜蘭縣政府為讓青年紓壓放鬆，昨晚在青年交流中心舉辦「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」，邀請全台知名喜劇團體「卡米地喜劇俱樂部」演出，笑聲不斷。圖／縣府提供
時下流行的脫口秀，博君一笑。宜蘭縣政府為讓青年紓壓放鬆，昨晚在青年交流中心舉辦「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」，邀請全台知名喜劇團體「卡米地喜劇俱樂部」演出，笑聲不斷。圖／縣府提供

時下流行的脫口秀，點閱流量相當高，宜蘭縣政府為讓青年紓壓放鬆，昨晚在青年交流中心舉辦「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」，邀請全台知名喜劇團體「卡米地喜劇俱樂部」演出，現場笑聲不斷；代理縣長林茂盛特別出席活動，他以冷面笑匠的幽默風格開場，用脫口秀表演取代致詞，觀眾讚爆。

台灣喜劇演員賀瓏、博恩的脫口秀開講，搏君一笑，在YouTube頻道累積驚人的點閱流量。林茂盛昨晚出席宜蘭縣首場脫口秀時表示，當首長最害怕的就是說錯話，結果今天卻要專業地「說錯話」。他妙語如珠的開場，引發現場青年熱烈回應。

縣府勞工處表示，這是宜蘭首次舉辦的脫口秀之夜，邀請卡米地喜劇俱樂部旗下三位人氣喜劇演員「小歐」、「硬硬」、「姸霏」輪番演出，更邀請「小歐」擔綱整場活動的主持人及壓軸演出，演出內容包含旅遊趣事、生活觀察與兩性議題，題材活潑有趣，展現喜劇文化的豐富面貌。

交流活動報名熱烈，50個名額額滿後又加開10位，顯見宜蘭青年對喜劇演出的高度興趣。表演結束後意猶未盡，與演員交流互動拍照，場面熱絡。

勞工處說，宜蘭青年交流中心致力推動青年交流、激盪創意火花，成立以來首次辦理脫口秀表演，期待透過廣受青年歡迎的喜劇形式，吸引更多青年走入交流中心，善用中心所提供的各項資源和空間。

宜蘭青年交流中心除了提供青年朋友會議、交流、表演、策展免費場域，也不定期辦理各項青年創業諮詢、輔導及課程、青年職涯適性探索、職人分享、名人講座、蘭人聚等，持續為宜蘭青年提供多樣化服務，課程或創業服務電話03-9359337分機9諮詢服務，或瀏覽宜蘭縣政府青年事務科官方臉書。

時下流行的脫口秀，博君一笑。宜蘭縣政府為讓青年紓壓放鬆，昨晚在青年交流中心舉辦「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」，邀請全台知名喜劇團體「卡米地喜劇俱樂部」演出，笑聲不斷。圖／縣府提供
時下流行的脫口秀，博君一笑。宜蘭縣政府為讓青年紓壓放鬆，昨晚在青年交流中心舉辦「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」，邀請全台知名喜劇團體「卡米地喜劇俱樂部」演出，笑聲不斷。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛特別出席「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」活動，他以冷面笑匠的幽默風格開場，用脫口秀表演取代致詞，觀眾讚爆。圖／縣府提供
代理縣長林茂盛特別出席「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」活動，他以冷面笑匠的幽默風格開場，用脫口秀表演取代致詞，觀眾讚爆。圖／縣府提供

青年 脫口秀 宜蘭

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