超夯脫口秀宜蘭登場「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」笑鬧開演

時下流行的脫口秀，點閱流量相當高，宜蘭縣政府為讓青年紓壓放鬆，昨晚在青年交流中心舉辦「椒頭接耳・青春脫口秀之夜」，邀請全台知名喜劇團體「卡米地喜劇俱樂部」演出，現場笑聲不斷；代理縣長林茂盛特別出席活動，他以冷面笑匠的幽默風格開場，用脫口秀表演取代致詞，觀眾讚爆。

台灣喜劇演員賀瓏、博恩的脫口秀開講，搏君一笑，在YouTube頻道累積驚人的點閱流量。林茂盛昨晚出席宜蘭縣首場脫口秀時表示，當首長最害怕的就是說錯話，結果今天卻要專業地「說錯話」。他妙語如珠的開場，引發現場青年熱烈回應。

縣府勞工處表示，這是宜蘭首次舉辦的脫口秀之夜，邀請卡米地喜劇俱樂部旗下三位人氣喜劇演員「小歐」、「硬硬」、「姸霏」輪番演出，更邀請「小歐」擔綱整場活動的主持人及壓軸演出，演出內容包含旅遊趣事、生活觀察與兩性議題，題材活潑有趣，展現喜劇文化的豐富面貌。

交流活動報名熱烈，50個名額額滿後又加開10位，顯見宜蘭青年對喜劇演出的高度興趣。表演結束後意猶未盡，與演員交流互動拍照，場面熱絡。

勞工處說，宜蘭青年交流中心致力推動青年交流、激盪創意火花，成立以來首次辦理脫口秀表演，期待透過廣受青年歡迎的喜劇形式，吸引更多青年走入交流中心，善用中心所提供的各項資源和空間。