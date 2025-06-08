交通部不開我來！ 立委吳宗憲訂12日加開高鐵延伸宜蘭說明會

交通部鐵道局遲遲未下鄉加開高鐵延伸宜蘭說明會，立委吳宗憲在公所協助下，自辦首場高鐵說明會訂12日在礁溪鄉公所舉行，邀請交通部鐵道局長楊正君出席，另外包括鄉民代表、村長、社區理事長、公民團體與關心民眾，預估會有很多人參加。

高鐵進入宜蘭後的沿線路廊，影響層面最大是礁溪鄉與頭城鎮，12日上午11時在礁溪鄉公所二樓舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫案說明會」，討論提綱包括高鐵的路廊規劃、高鐵沿線兩旁的禁限建範圍、高鐵行駛安全的應變機制、區段微收的面積及補償費用是多少、目前最新執行的進度、對周邊環境的影響，同時也開放民眾提問發言。

據了解，交通部鐵道局3月初在國立宜蘭大學召開高鐵延伸宜蘭二階環評公聽會，民眾不滿公聽會中未清楚說明路廊經過詳細位置，尤其頭城鎮及礁溪鄉農地、聚落被高鐵畫過造成零碎化，沿線限禁建面積及噪音等議題都未充分說明。

4月初當地包括鄉鎮長、議員、代表會、農漁會等12大機關團體意見領袖，近日一致連署要求交通部加開公聽會，連署人涵蓋大多數地方「頭人」強烈表達心聲。

對於加開公聽會或說明會一事，鐵道局無聲無息，眼見下個月環境部即將召開第二次環評專案小組審查，國民黨不分區立委吳宗憲號召舉辦說明會，礁溪鄉公所全力協助配合，目前已知出席名單包括交通部鐵道局長楊正君、交通部路政與道安司長黃運貴、內政部地政司、內政部國土署、環境部環境保護司與承辦環評審查人員與會。

宜蘭縣政府預計出席人員有交通處長黃志良、科長李雅蘋，另有建設處、地政處及環保局人員，礁溪鄉長張永德及代表會主席游見璋、各村村長、社區理事長、公民團體與關心民眾至少百餘人。