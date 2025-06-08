帆船賽結緣 基隆、宮古島締結姊妹市 日方今年組隊參賽

「2025基隆潮境海灣節」周休二日登場，台琉國際帆船賽今天從潮境海域出發，來自各國的31艘帆，繞行基隆嶼一較高下。基隆市長謝國樑昨接待日本沖繩縣宮古島市訪問團，雙方因帆船賽結緣，締結姊妹市，在體育、觀光與文化等領域交流密切。

1998年台琉國際帆船賽首次舉辦，比賽航線是從石垣島航向花蓮。基隆市自2004年起主辦這項賽事，成為台日海洋交流的重要橋梁。除了2020年起因新冠肺炎疫情停辦3年，2023年重啟賽事至今，成年台日年度海洋盛事。

今年潮境海灣節7、8日在碧砂漁港布拉格廣場，連辦兩天活動。謝國樑7日傍晚接待宮古島市長嘉數登率領的訪問團。台琉國際帆船賽今天登場，嘉數登一行人昨晚也前往布拉格廣場參加選手歡迎晚會同樂。

謝國樑示，基隆與宮古島自帆船賽結下緣分，進而締結姊妹市，在體育、觀光與文化等多元領域交流密切。宮古島市今年組團參與台琉國際帆船賽，再度強化兩市友誼連結，期盼賽事圓滿順利，讓各國選手皆能展現最佳實力，雙方未來也要持續深化合作，共創更多城市外交新契機。