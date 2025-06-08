基隆市醫護理人力流失遇瓶頸 張賢政衛生局長兼院長提重振方案

基隆市立醫院因為人力流失，去年停辦呼吸照護、居家服務等業務。衛生局長張賢政代理院長兩個月，提出調高非公職護理等人員薪資，人力穩定後再擴大承接公共衛生、預防保健業務。住宿式長照機構如明年6月底順利開辦，有助招募專科醫師，逐步重振市醫營運。

在宜蘭行醫多年的張賢政，兩年前返鄉擔任基隆市衛生局長，今年兼任市立醫院代理院長，補充護理人力成為首要任務。

張賢政說，回顧市醫的百年歷史，在不同的時代有不同的面貌，但公共衛生的角色一直很重要。市醫最初設立是為了因應鼠疫傳染病，後來經過一番改制，成為今日的形貌，民眾對預防保健等公共衛生的需求，以及高齡化、超高齡化社會的醫療跟長照的需求，是現代市醫的使命跟未來發展的重要方向。

「呼吸照護病房已經沒有收治病人，牙科因醫師退休中止，長照居家服務也在去年停掉了」，張賢政坦言，市醫因護理人員離職或轉調其他醫院，部分業務無法因應，就算有醫師，也沒有辦法推動相關醫療，導致市醫營運陷入困境。

張賢政說，大幅調整非公職護理人員薪資，近期就會完成。護理人力恢復後，就能夠重新提供過去陸續停掉的業務，也可以開創是新的業務。例如市醫早年會參與社區闔家歡健檢、疫苗接種等預防保健業務，這些公費預算業務都可以再承接執行。有了預防保健、防疫任務的收入當基礎，讓醫院重新穩定下來，就可以再邀請新的醫師加入。

市醫利用部分房舍成立的110床住宿式長照機構，是張賢政眼中重振市醫的第二階段。他說，如果能在2026年6月底前開辦，入住者除了本身的長照需求，也會有家醫科、骨科、復健科、泌尿科、眼科、新陳代謝科等醫療需求，有助市醫招募專科醫師陣容。

張賢政表示，未來市醫除了門診或住院醫療服務，也會更積極投入外展醫療，例如加入全民健康保險居家醫療照護整合計畫，醫護人員到患者家中，不再只能提供管路更換評估和照護，而是提供完整的醫療，包括慢性病藥物的整合，在患者家裡也可以開藥。