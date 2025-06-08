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基北北桃進軍韓國首爾旅展 基隆推山海美食美景搶韓客

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基北北桃進軍韓國首爾旅展，基隆推山海美食美景搶韓客。圖／基隆市政府提供
基北北桃進軍韓國首爾旅展，基隆推山海美食美景搶韓客。圖／基隆市政府提供

韓國是台灣入境旅客的主要來源國之一，基北北桃四市今年攜手進軍韓國最大旅展-「2025 SITF 首爾國際觀光展」，基隆主打山海特色與文化體驗搶攻韓國觀光市場，打造北台灣旅遊品牌，拓展韓國自由行市場。

這次旅展期間，基隆市文化觀光局長江亭玫與台北市、新北市、桃園市三市共同在展場化身韓劇「黑白大廚」創意扮演角色。基隆市現場端出的料理是由在地商家「三奇壹號」推出的「雨都上河圖-濾掛咖啡禮盒」，該產品不僅榮獲「德國iF設計獎」，更獲得「2025美國MUSE繆思大獎金獎」的肯定，成為展場亮點之一。

四市代表性伴手禮搭配展場互動活動與抽獎，氣氛熱烈，展現北台旅遊品牌的豐富多元與熱情活力。

江亭玫表示，基隆作為亞洲最佳郵輪母港，市港合一的地理優勢讓韓國旅客一抵達基隆即可輕鬆展開北台旅程，串連台北、新北及桃園的精彩行程。近年基隆市持續推廣對韓觀光，特別以「文化節慶」為主軸，推出「鷄籠中元祭」及「基隆海洋老鷹嘉年華」等文化觀光活動，深具特色並符合韓國旅客對深度定點旅遊的偏好。

基隆推薦位於外木山濱海風景區的「海龜石」秘境打卡熱點，其猶如海岸旁矗立的巨大海龜造型成為新興人氣景點，並結合大武崙沙灘、白米甕砲台、仙洞巖佛手洞、國門廣場及海洋廣場、沙灣歷史文化園區與基隆要塞司令部、正濱漁港的色彩屋、和平島地質公園的阿拉寶灣、潮境公園以及八斗子車站等自然與地質景觀，打造最具療癒力的海港慢旅風格。

江亭玫說，基隆有壯闊的海景、豐富的地質景觀及多元的節慶文化，未來將持續與北台三市合作，吸引更多韓國自由行旅客來訪，為北台灣觀光注入新動能。

首爾旅展今年共吸引40個國家或地區設攤參展，預計4天展期將超過5萬人次參觀，北台四市提供串連四市的觀光行程，給予不同喜好族群的韓國遊客全新旅遊選擇。自然之旅如野柳地質公園，在地人文如烏來原住民文化，美食探索如三峽老街，藝術觀光如新北美術館及淡水古蹟博物館。

基北北桃進軍韓國首爾旅展，基隆推山海美食美景搶韓客。圖／基隆市政府提供
基北北桃進軍韓國首爾旅展，基隆推山海美食美景搶韓客。圖／基隆市政府提供
基北北桃進軍韓國首爾旅展，基隆推山海美食美景搶韓客。圖／基隆市政府提供
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