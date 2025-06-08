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花蓮球場爆2性騷 擬增監視器

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
中華職棒味全龍、富邦悍將本月3日在花蓮德興棒球場比賽，事後傳出2名女球迷遭性騷擾 。圖／花蓮縣政府提供
中華職棒味全龍、富邦悍將本月3日在花蓮德興棒球場比賽，事後傳出2名女球迷遭性騷擾 。圖／花蓮縣政府提供

中華職棒本月3日移師花蓮德興棒球場比賽，事後有女球迷上網反映在球場遭到陌生男子襲臀、疑似被偷拍等性騷情事。花蓮縣府表示，會研議增設監視器，也請志工加強巡邏，讓球迷有任何問題能即刻協助。

中華職棒今年在花蓮安排5場賽事，3日賽事後，陸續有兩名女性球迷在網路發文表示看球遭到騷擾。一名女子說，當晚8時許買東西時，被中年男子從背後緊貼搓揉臀部，她當下被嚇到立刻喊出聲，男子沿著走道竄逃，立即聯繫現場員警，聯盟也派人關切。

另名女球迷也反映，坐在她左側的男性手機放在腿上靠在包包上，鏡頭對著她，目光頻繁落在她的方向，讓她非常恐慌，後來忍不住換位，這名男子才離開了。

議員楊華美認為，場內沒有監視器，沒有巡邏也沒有通報窗口，兩起事件並非偶發是警訊，要求縣府在高風險區設置監視器並標示錄影中，設「安心站」與即時通報窗口、增派巡邏志工與警力，更應跨局處檢討全縣公共空間的性別安全措施。

縣府教育處長翁書敏表示，每場球賽都有志工在場邊巡邏，球團也有工作人員在場，會加強志工識別度，方便球迷有需要時快速找到人協助，也正研議在觀眾席等區域架設監視器。

花蓮 性騷 中職

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