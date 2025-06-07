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基隆市運動會 4千人同場競技歡樂聲不斷

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等。記者游明煌／攝影
基隆市運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等。記者游明煌／攝影

基隆運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等，因正值議會期間府會上演詢答的緊張氣氛，但今天不少議員到場，難得同場笑聲連連。

謝國樑表示，感謝各承辦及協辦單位讓運動會順利舉行，市運會不僅促進市政團隊間的交流與情誼，也帶動全民運動風氣，是一年一度的健康盛事，一起享受運動的樂趣。

教育處長徐嬿立表示，市運會是大家難得的運動交流，透過各項趣味競賽及球類運動放鬆身心。基隆市體育會理事長鄭錦洲說，今天有超過4千人參加，天氣雖熱，但有運動才有健康。

市運會賽事多元豐富，設有趣味競賽、球類運動競賽及身心障礙競賽等項目，無論是專業運動選手，或熱愛運動的市民朋友，皆能一展身手、展現團隊精神。今年活動由仁愛區體育會承辦，競賽內容有「疊杯接力」等趣味項目；另有槌球、桌球、慢速壘球、籃球、保齡球、地板滾球等正式競賽項目。

多項舞藝觀摩表演包括瑜珈、柔力球、土風舞、活力健康舞、運動舞蹈、太極拳與元極舞等，展現基隆市多元的全民體育發展風貌。

基隆市運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等。記者游明煌／攝影
基隆市運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等。記者游明煌／攝影
基隆市運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等。記者游明煌／攝影
基隆市運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等。記者游明煌／攝影
基隆市運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等。記者游明煌／攝影
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基隆市運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等。記者游明煌／攝影
基隆市運動會於今天在仁愛國小舉行，來自全市56個單位及市府團隊、議員等展現熱情與活力，4000多名選手同場競技、趣味競賽等。記者游明煌／攝影

運動 基隆 團隊

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