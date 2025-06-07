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暑假平均住房不到2成5 旅宿業者澄清：花蓮房價沒比較高

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮旅宿業者表示，根據最新統計資料，縣內一般旅宿平均房價才2800元，還低於全國平均。本報資料照片
花蓮旅宿業者表示，根據最新統計資料，縣內一般旅宿平均房價才2800元，還低於全國平均。本報資料照片

花蓮震後旅宿訂房率低迷，距暑假不到一個月，平均訂房率才2成多，業者努力優惠促銷，卻爆出「宜花住宿房價竟比台北高」的謠傳，讓業者跳腳，急得出面澄清，若以占比超過9成5的一般旅宿，平均房價才2800元，還低於全國平均。

近日有媒體依據前瞻觀光政策研究室統計資料，報導宜蘭、花蓮住宿房價比台北高，遭到業者駁斥。花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡說，有此誤解，是因為去年403震後花蓮住房率未明顯回升，部分高價位的觀光旅館為挽救住房率，積極推出促銷優惠，才在統計時拉高平均房價。

她說，觀光旅館在花蓮占比不大，縣內9成5是一般中小型旅宿與民宿，根據同一份統計資料，花蓮一般旅宿平均房價為2811元，低於台北市，也低於全國平均3037元。

張琄菡表示，花蓮觀光產業受到去年地震嚴重衝擊，整體住房率至今仍未明顯回升，以暑假來說，原本應該是旅遊旺季，至今平均訂房率仍不到2成5，觀光產業仍十分艱困。

她表示，統計數據呈現的是住房結構短期變化下的現象，不代表整體房價上漲，更不代表花蓮觀光景氣已經回升。事實上，縣內旅宿多數並未漲價，反而推出更多優惠專案，希望以平實價格吸引各地旅客來到花蓮，花蓮住房價格真的沒有比較高，希望外界不要誤會，旅宿業者仍在努力自救，期待遊客回流。

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