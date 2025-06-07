淡蘭百年山徑北北基宜會師 探索山徑歷史共賞花海風光

今年「淡蘭百年山徑北北基宜會師」今上午在宜蘭縣礁溪鄉的跑馬古道公園登場，日本宮城縣貴賓與及台北市、基隆市與新北市代表齊聚會師，帶領民眾走入山林、走讀歷史，親身體驗淡蘭古道的自然與人文風貌，並宣示將持續推廣古道文化與觀光資源整合，成為區域合作典範。

淡蘭古道為早期淡水廳至宜蘭噶瑪蘭廳間的交通要道，承載超過200年的歷史軌跡，橫跨台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣等四個行政區，亦為台灣首條國家級綠道，兼具文化與生態價值。自2016年起，「北北基宜會師」活動由4縣市輪流主辦，持續推廣古道文化與觀光資源整合。

今年活動適逢「台灣步道日」，淡蘭百年山徑北北基宜會師及徒步走活動由宜蘭縣代理縣長林茂盛、議長張勝德、台北市副市長張溫德、新北市副市長朱惕之、基隆市副市長邱佩琳及來自日本宮城縣的菊地惠一議員出席，象徵四縣市攜手合作、承接歷史文化脈絡的意涵。

跑馬古道位於淡蘭南路末段，昔日居民利用「木馬」運送重達數千公斤的木材，並沿途鋪設圓木枕、塗上烏油形成軌道，因此又被稱為「木馬道」。二戰期間，日軍常於此巡邏，當地人便改稱其為「跑馬路」。

林茂盛表示，淡蘭古道不僅是區域文化資產的象徵，更是連結城市與山林、歷史與當代的重要路徑。邱佩琳說，淡蘭古道承載北台灣豐富的歷史記憶，如今持續優化、行銷淡蘭古道，推動低碳旅遊，並強化山徑步道的國際交流與合作，讓淡蘭古道走向國際。