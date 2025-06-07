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職棒移師花蓮女球迷遭襲臀性騷 縣府研議增設監視器

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
中華職棒本月3日在花蓮德興棒球場進行味全龍與富邦悍將賽事。圖／花蓮縣政府提供
中華職棒本月3日在花蓮德興棒球場進行味全龍與富邦悍將賽事。圖／花蓮縣政府提供

中華職棒本月3日移師花蓮德興棒球場，事後接連有女性球迷上網反映在球場遭到陌生男子襲臀、疑似被偷拍等性騷情事。花蓮縣府表示會研議增設監視器，也請志工加強巡邏，讓球迷有任何問題能即刻協助。

中華職棒今年在花蓮安排5場賽事，5月9日至11日是富邦悍將對戰統一獅，6月3、4日由味全龍迎戰富邦悍將，但5月11日及6月4日都因雨延賽，實際只進行3場賽事。

3日賽事後，陸續有兩名女性球迷在網路發文表示看球遭到騷擾。其中一名女子是當晚8時許在三壘側的最高處捲餅攤買東西時，被一位中年男子從背後緊貼搓揉臀部，她當下被嚇到立刻喊出聲，但男子沿著走道竄下樓下觀眾席逃跑，受害女子後來立即聯繫現場員警，聯盟也有派人關切。

另一位女性球迷也反映，同一天她坐在座位區正中間，坐在她左側的男性手機放在腿上靠在包包上，鏡頭對著她，目光頻繁落在她的方向，她不理解為何對方不是朝啦啦隊應援或是球賽方向看，勾起她被跟蹤、偷拍、騷擾的過往畫面，讓她非常恐慌，後來忍不住與同行朋友換位，這名男子沒多久就離開了。

無黨籍縣議員楊華美認為，場內沒有監視器，沒有巡邏也沒有通報窗口，連續兩起事件，並非偶發是警訊，要求縣府與球場正視，在高風險區設置監視器並標示錄影中，設立「安心站」與即時通報窗口、增派巡邏志工與警力，更應跨局處檢討全縣公共空間的性別安全措施。

縣府教育處長翁書敏表示，每場球賽都有志工在場邊巡邏，球團也有工作人員在場，會加強志工識別度，方便球迷有需要時快速找到人協助，也正研議在觀眾席等區域架設監視器。

中華職棒本月3日在花蓮德興棒球場進行味全龍與富邦悍將賽事。圖／花蓮縣政府提供
中華職棒本月3日在花蓮德興棒球場進行味全龍與富邦悍將賽事。圖／花蓮縣政府提供

花蓮 監視器 偷拍

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