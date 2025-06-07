新蘭漁港紅燈塔美景成釣客垃圾場 民眾批：怎麼拍水照

台東新蘭漁港海岸景色優美，更是釣客天堂，不過，歷經端午連假後，紅色燈塔成了垃圾場，大包小包垃圾，瓶罐、檳榔、菸蒂隨處都是，民眾痛批亂丟行為是「海洋殺手」，也有人喊「封港」直到改善。縣府農業處表示，已委請新港區漁會清除，並不排除安裝「鷹眼」取締。

縣府農業處漁業科長陳登裕表示，針對漁港環境衛生問題，釣魚專區成立之前，除了海巡及漁會派員實施勸導外，有將立牌設立標語提醒，同時不排除配合環保局架設安裝鷹眼攝影器，取締隨意丟棄垃圾行為人，違規者將依廢棄物清理法開罰1200元至6000元罰緩。

端午連假結束後，有民眾前往新蘭漁港遊玩，原本欲在美麗的紅色燈塔拍照打卡，卻發現燈塔下周圍被垃圾給堆滿，像極一座小型垃圾場，隨地都是瓶罐、檳榔、菸蒂，偶而還散發陣陣屎尿味，直呼噁心，痛批太沒公德心。