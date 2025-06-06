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社區消防設備破漏泡沫流入田寮河 基市府開罰

中央社／ 基隆6日電

基隆市環境保護局指出，市區仁一路某社區的消防設備今天破漏，導致消防泡沫原液流入田寮河，經初步檢驗含化學劑，將依水污染防治法對社區管委會裁處。

基隆市環保局表示，今天獲報指基隆市仁一路附近的田寮河有不明白色泡沫流入，經派稽查人員前往察看後，不明白色泡沫已不再流入，水質相關檢測正常，未見異常污染反應。

環保局指出，經稽查人員沿線溯源巡查，再度發現有不明白色泡沫流入，經追查是仁一路某社區的消防設備破漏，消防泡沫原液流入地下4樓的廢水池後，未經處理就直接排放至雨水下水道，再進入田寮河。

環保局表示，經稽查人員再度檢測當地田寮河水質，初步發現有化學劑，已設置攔污索截流與吸附，後續將依水污染防治法對社區管委會裁處，可裁罰新台幣3000元至30萬元。

環保局 水質 基隆

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