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基隆潮境海灣節明起2天 帆船賽+音樂表演看帆船好時機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆潮境海灣節明起2天，帆船賽+音樂表演看帆船好時機。圖／基隆市府提供
基隆潮境海灣節明起2天，帆船賽+音樂表演看帆船好時機。圖／基隆市府提供

「2025基隆潮境海灣節」明天起在碧砂漁港登場，一連2天，今年以「潮帆風尚」為主題，有帆船賽、水上活動體驗營、免費體驗遙控船與音樂表演，潮境公園將是欣賞帆船海上競賽最佳視野地點，民眾可來享受帆船、音樂與吹海風的美麗時光。

海灣節活動主打市民與遊客能「走進海洋、親近潮境」，活動期間特別推出藍白海洋風Dress Code主題互動，只要穿著符合藍白海洋風格的服裝，即可至現場拍美照、打卡兌換限量好禮「潮帆領巾」，有機會參加街拍活動，上鏡成為時尚媒體的潮流主角。

基隆市府產業發展處長蔡馥嚀表示，今年推出包含國際帆船賽周邊活動、海人新手村水上活動體驗營、帆船知識小學堂、山海餐車市集與帆船賽攝影比賽等活動，結合親子互動與音樂表演等豐富內容。

今年帆船知識小學堂與國立海洋科技博物館合作，設有現場免費體驗的STEAM遙控船，讓民眾了解帆船航行的原理與科學奧秘，寓教於樂，適合親子同樂。現場還設有與「ELLE」合作打造的時尚潮帆風尚打卡裝置。

「台琉國際帆船賽」8日登場，今年來自台灣、日本、香港等14個不同國家的選手，共33艘帆船隊伍參賽，陣容堅強。比賽當日將推出雙重觀賽體驗：搭乘限定觀賽船，從海上近距離觀賞帆船競速的震撼場面；未報名搭乘觀賽船的民眾，則可前往潮境公園，遠眺海面上帆影交錯的壯闊景象。

「潮境山海市集」將匯集超過30個在地特色美食攤位，搭配連續兩天的音樂舞台演出與親子互動表演，活動詳情及報名資訊，請上潮境海灣節官網www.chaojingbay.com.tw

基隆潮境海灣節明起2天，帆船賽+音樂表演看帆船好時機。圖／基隆市府提供
基隆潮境海灣節明起2天，帆船賽+音樂表演看帆船好時機。圖／基隆市府提供
基隆潮境海灣節明起2天，帆船賽+音樂表演看帆船好時機。圖／基隆市府提供
基隆潮境海灣節明起2天，帆船賽+音樂表演看帆船好時機。圖／基隆市府提供

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