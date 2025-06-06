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被控政治考量停辦跆拳道對抗賽 基隆市府：學校未申請

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆市府表示，跆拳道區域對抗賽採申請制，去年起未再接獲學校申請。圖／教育處提供
基隆市府表示，跆拳道區域對抗賽採申請制，去年起未再接獲學校申請。圖／教育處提供

基隆市「跆拳道區域對抗賽」連2年停辦，議長童子瑋是跆拳委員會主委，被視為綠營2026市長參選人，他質疑謝市府有政治考量。市府教育處回應，區域對抗賽採申請制，去年起未接獲學校申請。

童子瑋表示，這項比賽是指標性賽事，各級學校與民間道館參與學生逾3000人次，不辦比賽，孩子的成長曲線被打斷，「體育場不是政治的延伸，更不是鬥爭的工具，比賽主角是孩子。」如市府不辦，他可不當主委，但不願看到孩子的舞台就此關閉。

議員陳宜說，很多重點專項比如游泳、拳擊、網球、田徑等，市府沒有完整政策，孩子與教練的期待必須「靠學校自願」決定，那市府的責任在哪裡？市府應主動編列預算爭取經費辦理跆拳道賽事。

教育處回應，跆拳道區域對抗賽由設有基層選手訓練站的學校主動申請，因參加選手眾多，基隆女中因人力有限等考量，去年起未再申請辦理。市府推動跆拳道運動不遺餘力，也完善跆拳道基層發展與三級銜接。

教育處說，今年區域對抗賽基隆已申請籃球、田徑、拳擊3項，達申請額度上限，已逾申請時間，市府會再與發展跆拳道運動的學校研商，協助申請辦理相關比賽。

跆拳道 基隆

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