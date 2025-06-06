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宜蘭危老重建快速通關 2周書審、補正即核准

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭縣政府昨天宣布，為加速危老重建進度，即起推出「快速通關」政策。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府昨天宣布，為加速危老重建進度，即起推出「快速通關」政策。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣推動危老重建，但過去申請案光是內部書審就需1個月，代理縣長林茂盛昨宣布，為加速都市更新並提升居住安全，即起推出「兩周書審通知補正，補正完成即核准」的快速通關，加快危老重建的腳步。

宜蘭縣府為配合中央推動危老重建，從2018年7月起受理申請，到今年4月底共核准63件，在六都以外縣市排名第二。已完工取得使用執照者19件，興建中14件，其中宜蘭28件最多、羅東20件。

縣府建設處都計科長邱盛琳說，原本民眾掛件申請後，內部書審約需1個月，縣府精簡流程，建立審議SOP機制，「快速通關」縮短約一半書審時間，兩周內完成，若不需補正可簽完核發同意，有檢附資料不全等情況則請申請人補正，補正完成就核准。

縣府表示，都市計畫區內屋齡超過30年以上老屋，經建築師或技師公會結構安全性能評估未達標準，改善後不具效益或沒電梯，都可以申請危老重建，可以享多項賦稅減免、容積率獎勵等優惠。

縣府表示，已成立「都市危老重建輔導團」從2019年深入各鄉鎮舉辦說明會、專業講習將近80場，讓民眾了解申請流程。民眾可先申請老屋耐震初步評估及補助，再決定是否重建。耐震初評補助每棟1萬2000至1萬5000元，耐震詳評每棟最高補助40萬元，重建計畫書每案補助5萬5000元。

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