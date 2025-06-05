手術室設備已使用20年 台灣礦工醫院接獲善款汰舊換新

中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，有助手術中準確的定位，減少手術的出血時間，提升醫療及照護品質。

位在基隆八堵的台灣礦工醫院表示，院內原先使用的C臂移動型X光機及麻醉機，是在2005年採購，已使用20年，影像較不清晰，醫院希望能夠汰舊換新，但因為政府提供的補助與各方善款有限，且多數投入病人照護，未能如願。

中華五顯慈善功德會、天顯宮管理委員會主委張朝明，以及宇球國際興業公司董事長曹蕥蘭得知後，共捐助近200萬元協助礦工醫院更新設備。

礦工醫院院長蕭潤生今天感謝中華五顯慈善功德會等單位出手相助，新的醫療設備有助醫師在手術中準確定位，減少手術的出血時間，讓手術住院患者，享有更優質舒適的照顧品質。礦工醫院強調「以人為本、視病猶親、關懷社區」，天顯宮等單位的善舉，將更能讓病人安心，家人放心，期待更多人和團體心懷愛心做好事。