快訊

川習通話前⋯中美啟動高級別二軌對話 韓正晤美代表團

外資掀狂潮！5月淨匯入3791億刷新3大歷史 證期局曝關鍵原因

醫美名醫又出包！患者注射牛奶針昏迷11天至今 檢警出手了

手術室設備已使用20年 台灣礦工醫院接獲善款汰舊換新

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，提升醫療及照護品質。圖／台灣礦工醫院提供
中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，提升醫療及照護品質。圖／台灣礦工醫院提供

中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，有助手術中準確的定位，減少手術的出血時間，提升醫療及照護品質。

位在基隆八堵的台灣礦工醫院表示，院內原先使用的C臂移動型X光機及麻醉機，是在2005年採購，已使用20年，影像較不清晰，醫院希望能夠汰舊換新，但因為政府提供的補助與各方善款有限，且多數投入病人照護，未能如願。

中華五顯慈善功德會、天顯宮管理委員會主委張朝明，以及宇球國際興業公司董事長曹蕥蘭得知後，共捐助近200萬元協助礦工醫院更新設備。

礦工醫院院長蕭潤生今天感謝中華五顯慈善功德會等單位出手相助，新的醫療設備有助醫師在手術中準確定位，減少手術的出血時間，讓手術住院患者，享有更優質舒適的照顧品質。礦工醫院強調「以人為本、視病猶親、關懷社區」，天顯宮等單位的善舉，將更能讓病人安心，家人放心，期待更多人和團體心懷愛心做好事。

張朝明致詞時說，病患手術都要靠醫師精湛的技術來完成，相對的也要良好的醫療設備來配合。這次捐贈C臂移動型X光機及麻醉機，以實際行動支持醫院照顧病患，希望民眾都能平安，往後天顯宮管理委員會也將秉持扶助弱勢的初衷，持續為社會貢獻愛心與關懷。

中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，提升醫療及照護品質。圖／台灣礦工醫院提供
中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，提升醫療及照護品質。圖／台灣礦工醫院提供
中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，提升醫療及照護品質。圖／台灣礦工醫院提供
中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，提升醫療及照護品質。圖／台灣礦工醫院提供
中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，提升醫療及照護品質。圖／台灣礦工醫院提供
中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，提升醫療及照護品質。圖／台灣礦工醫院提供

醫師 手術 X

延伸閱讀

天團a-ha主唱摩頓哈克特罹巴金森氏症 半年兩度手術

基隆建德國小女童母摔車亡 成立愛心專戶盼善款助難關

眼睛痛得受不了！60歲女檢查發現眼睛「像魚缸一樣髒」

台中榮總寫全球記錄！同步完成移植腎切除及不同血型活體腎移植

相關新聞

台鐵點數加碼5至8倍票價回饋92折 花蓮人：吸引力不大

凍漲30年的台鐵票價將於23日漲價，平均漲幅26.8％，台鐵推出「花東會員優惠措施」，點數加碼5至8倍，最多回饋92折。...

手術室設備已使用20年 台灣礦工醫院接獲善款汰舊換新

中華五顯慈善功德會等單位捐贈C臂移動型X光機等設備，協助台灣礦工醫院更新設備，有助手術中準確的定位，減少手術的出血時間，...

獲施政滿意度最佳進步獎 謝國樑：基隆從來都不是配角

遠見雜誌「縣市長施政滿意度調查」，今於台北香格里拉酒店頒獎，基隆市長謝國樑以個人滿意度增幅最多，與台南市長黃偉哲同獲年度...

宜蘭望龍埤放養鴨禽多 員山鄉公所公告將移置

宜蘭縣員山鄉望龍埤風景區是熱門景點，鄉公所近日張貼公告，要移置部分放養鴨禽，引發討論。鄉公所表示，因民眾放養、餵養，造成...

基隆建德國小女童母摔車亡 成立愛心專戶盼善款助難關

基隆李姓單親媽媽2日送女兒到學校後，騎車前往汐止上班途中，在七堵打滑自摔亡，就讀建德國小江姓女童由母親獨力扶養，突如其來...

鐵公路中斷疑有旅宿趁機漲價 花蓮議員要求加強稽查

花蓮在去年震後觀光低迷，旅宿住房不見起色，近日又傳出上月鐵公路中斷後，竟有業者趁機哄抬房價，影響觀光形象，縣議員今天呼籲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。