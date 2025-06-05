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宜蘭推危老重建快速通關 即起2週內通知結果

中央社／ 宜蘭5日電

宜蘭縣府針對都市計畫區內「危老重建」申請案推出「快速通關」政策，今天起所有危老案件申請重建適用「2週書審通知補正，補正完成即核准」機制，以加速危老重建進度。

縣府今天表示，根據「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，老屋若經建築師或技師公會結構安全性能評估未達乙級，或屋齡滿30年達乙級，但未設電梯或設有電梯，經詳細評估後改善不具效益者，都可申請危老重建；縣府自民國107年起受理申請，並成立輔導團，協助民眾了解申請流程。

縣府指出，民眾可先申請老屋耐震初步評估及補助，依結果決定是否進行重建；耐震初步評估補助每棟新台幣1萬2000至1萬5000元，耐震詳細評估，每棟最高補助40萬元，重建計畫書則每案可補助5萬5000元。

此外，縣府表示，危老重建可享多項稅賦減免，包括重建期間地價稅減免，完工後地價及房屋稅2年減半，若2年內未移轉所有權，房屋稅減半年限可再延長至10年，而容積率最多可至基準容積1.4倍。

縣府指出，截至今年4月底，全縣核准危老重建案共63件，其中以宜蘭市28件最多，其次為羅東鎮20件；已完工並取得使用執照者19件，興建中則有14件。

電梯 老屋 建築師

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