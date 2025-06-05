獲施政滿意度最佳進步獎 謝國樑：基隆從來都不是配角

遠見雜誌「縣市長施政滿意度調查」，今於台北香格里拉酒店頒獎，基隆市長謝國樑以個人滿意度增幅最多，與台南市長黃偉哲同獲年度最佳進步表現獎。謝國樑說，基隆有改變、有溫度、有未來，從來都不是配角，而是這個時代最值得期待的新舞台。

謝國樑感謝基隆市民對市政團隊的支持與肯定，也與此次榮獲五星縣市的首長，包含雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市及台東縣交流，並表示持續向各縣市交流取經，也期許基隆的進步，不該只是看得見的建設，更要讓人感受得到「愛」。

謝國樑致詞指出，在他就任後的兩年多，因應氣候布建許多室內育樂及文藝空間，包含七區均已竣工的室內兒童樂園，以及沿基隆港東岸開放美術館、官邸作客與必應展演空間。在基隆與七堵火車站也設置街舞空間，讓年輕人揮灑青春。此外，基隆的觀光景點、交通樞紐、旅宿業和市區商圈。

謝國樑指出，他完成歷任團隊無法協調的廟口騎樓整平，主要通行的道路拓寬、天橋拆除與吊橋整建，逐步提升城市步行品質。道路交通安全理念，在車輛禮讓行人的同時，也提前啟動行人執法，建立車讓人、人守規則的新秩序。

基隆開發歷史悠久，謝國樑提及，為使基隆漸擺脫髒髒舊舊且富有年代感的意象，特別感謝邱佩琳副市長傾全力媒合企業，讓基隆能與知名企業公私協力，2年的時間已認養8座候車亭，設計的造型從機艙、熱狗店、OPEN醬到果菜園，代表企業的新穎形象，融入至基隆。

團隊也透過檢舉平台成立，垃圾筒的增設，閒置盆栽的淨空，來促成街道整潔，與市民共同打造乾淨家園，現場介紹基隆如何結合照顧與通訊科技，建置全國首創的親子與長輩照護平台。