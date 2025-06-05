台鐵花東會員點數回饋加碼 陳瑩：票價優惠仍無感

台鐵票價將調漲，行政院加碼設籍花東會員平、假日點數回饋各提高至8倍、5倍；民進黨立委陳瑩指等於票價最高打92折，優惠仍無感，莊瑞雄則說加價後再點數補貼，對經濟弱勢者仍是沉重負擔。

台鐵票價6月23日起調漲，原針對設籍花東會員提供3至5倍回饋，行政院今天拍板加碼，平、假日點數回饋各提高至8倍、5倍，點數折抵後相當於原票價92折、95折優惠。

陳瑩透過新聞稿表示，台鐵票價調漲後，台北至台東票價將自現行783元調升至936元，台北至花蓮則由440元調升至583元；台北至台東來回票價增加新台幣306元，點數僅回饋144元，優惠仍無感，且未將花東旅外民眾納入。

陳瑩指出，雖然可以看到交通部朝提高降價方向努力，但折扣與漲價幅度不成比例，對於長期缺乏便利交通運輸的花東居民而言，仍存在未體恤交通不便的漲價剝奪感。

莊瑞雄表示，政府加碼代表確實聽見花東人民聲音，願意做出修正，但不便民老問題依舊，像是折扣要透過會員點數認證、點數累積於下次搭乘才可使用、身分證字號為U、V開頭非設籍花東者仍未納入，對於長輩、數位落差族群與偶爾搭乘者也不夠友善。

特別是對花東居民而言，台鐵不是觀光體驗，而是生活日常，是通勤、就醫、就學基本需求，加價後再點數補貼，對經濟弱勢者而言仍是沉重負擔。

莊瑞雄呼籲交通部應正視東西部交通發展不平均問題，尤其是台鐵北迴與南迴雙軌化工程一定要盡快完工，讓台鐵不只票價上漲，服務與建設也要一併升級。