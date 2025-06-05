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紀念傳奇人物班紐夫斯基 斯洛伐克贈雕塑南方澳揭幕

中央社／ 宜蘭5日電

為紀念斯洛伐克傳奇人物班紐夫斯基伯爵登陸台灣250週年，斯洛伐克特納瓦省府特別致贈雕塑品給宜蘭縣府於南方澳揭幕，象徵台灣與斯洛伐克友誼邁入新里程碑。

宜蘭縣政府表示，斯洛伐克傳奇人物班紐夫斯基（Count de Maurice Benyowsky）生於1741年，時為匈牙利王國，現為斯洛伐克特納瓦省，據史料考證，他於1771年自蘇澳登陸台灣，並停留十餘日，期間與噶瑪蘭族交流，成為台斯接觸的起點，也為兩地文化互動播下種子。

雕塑揭幕儀式昨天在宜蘭縣南方澳豆腐岬帆船訓練基地舉行，並由宜蘭縣代理縣長林茂盛、斯洛伐克特納瓦（Trnava）省長維酷比（Jozef Viskupič，另譯：魏古斯）、宜蘭縣議會議長張勝德、外交部總領事林暉程、斯洛伐克經濟文化辦事處代表霍布諾等共同揭幕。

張勝德今天向中央社記者表示，特納瓦省在環境上與宜蘭縣蠻相似，聽說3年前曾到宜蘭展覽而認識宜蘭，宜蘭縣先前舉辦國際童玩藝術節，也邀請斯洛伐克民俗舞蹈團前來演出，希望這次透過致贈雕塑品，雙方未來無論在觀光、文化等各方面持續交流，加深彼此關係。

縣府指出，雕塑品高312.51公分、底座直徑87.03公分，橫向延伸寬度達303.23公分，重約500公斤。作品以橡樹葉和金花石蒜等兩地具代表性的珍稀植物為意象，象徵文化交融與自然和諧。

縣府表示，雕塑品上方設置背光照明，夜間可顯現葉子和花朵的細緻線條，寓意雙方在文化交流中互相照亮、彼此扶持。整體雕塑品由焊接和鍍錫青銅製成，不設基座，融入地景，象徵人與人、文化與自然的緊密連結。

縣府指出，延續著250年前緣分，宜蘭縣政府自1999年起，邀請斯洛伐克民俗舞蹈團隊參加宜蘭國際童玩節，藉由藝術文化互相交流，今年也邀請斯洛伐克佛仙卡兒童民俗舞團（Slovakia-Children FolkloreGroup Prvosienka），此舞團於1981年在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦成立，再度參與童玩節演出，持續深化兩地文化互動與交流。

縣府表示，藉此次紀念雕塑品揭幕契機，期盼開啟更多元國際交流合作，未來將持續推動與斯洛伐克在經濟、觀光、教育等領域互動，攜手拓展台灣與宜蘭在國際社會能見度與友誼網絡。

童玩節 斯洛伐克 宜蘭

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